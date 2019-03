Sorina Matei dă de PĂMÂNT cu Gheorghe Stan și Adina Florea: 'Când nu știi legea sub care funcționezi, habar n-ai de ea, te crezi ilegal stat in stat, s-ar pute'

Atac lansat de jurnalista Sorina Matei după conferința susținută de procurorul şef al Secţiei de investigare a magistraţilor, Gheorghe Stan, și de procuroarea Adina Florea,

"Pe principiul, I told you so de aseară. Naiba a mai văzut ca un sef de secție și adjunct sa iasă sub scara sa se certe in direct cu procurorul sef ierarhic sub care sunt subordonați obligatoriu și definitiv by the law, indiferent de modul de numire. Repet ce am scris: e ca și cum Volintiru sau Bulancea/ șefi de secții in DNA ar iesi sub scara DNA sa se certe cu Kovesi, Jurma sau Nistor, procurorii șefi. Când nu știi legea sub care funcționezi, habar n-ai de ea, te crezi ilegal stat in stat, s-ar putea sa ți-o furi", scrie Sorina Matei pe Facebook.

„În ceea ce ne priveşte, aceasta a fost necesară cu privire la activitatea secţiei, pentru corelarea normelor privind competenţa procurorului şef al secţiei cu privire la prevederile art. 339 alin (1) şi (3) din Codul de procedură penală, potrivit căruia plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror sau efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta se rezolvă de procurorul ierarhic superior, celui care a dispus măsura sau actul supus controlului. În cazul de faţă, procurorul şef de secţie. Menţionăm că astfel de competenţe sunt şi în căderea procurorului şef Secţie urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în prezent procurorul şef Romulus Varga”, a spus Gheorghe Stan într-o declaraţie de presă.