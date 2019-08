Sorina Pintea, despre crimele de la Săpoca: Varianta minutului nu mai este sigură

Un bărbat în vârstă de 38 de ani din localitatea Săgeata, județul Buzău, a atacat cu un stativ, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 13 pacienți ai Spitalului de Psihiatrie Săpoca. Cinci dintre aceștia au murit, iar alți opt unt răniți. Bărbatul a fost prins în curtea spitalului de un echipaj de poliție care se era în zonă. Directorul Spitalului de Neuropsihiatrie Săpoca, Viorica Mihălaşcu, a spus că incidentul a fost loc „în mai puţin de un minut”.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat luni la Antena 3 că ea nu crede în varianta prezentată de directorul spitalului.

„Eu nu cred in varianta minutului. Nu am vazut imaginile de pe camerele de supraveghre. Am fost acolo, am vazut drumul facut de pacient, culoarele pe care trebuia sa treaca. Au fost 13 pacienti loviti. Intervalul de un minut nu se potriveste deloc cu ce s-a intamplat acolo. Dar asta e treaba procurorului. Azi am discutat cu o parte din cei de acolo (angajatii din spital - n.red.) si deja varianta minutului nu mai era destul de sigura”, a zis Pintea.

„Foarte, foarte repede, nu au putut să intervină. La momentul incidentului, în secţie, în pavilionul acela erau 6 asistente medicale, trei infirmiere şi doi muncitori supraveghere pacienţi psihici periculoşi. Personalul medical nu a apucat să intervină”, a zis directorul spitalului.

