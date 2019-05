Sorina Pintea, decizie de ULTIM MOMENT după controlul inopinat de la Spitalul de Urgență din Cluj: 'Am senzația că nu le-a păsat'

Ministrul Sănătății Sorina Pintea a anunțat luni că va trimite o echipă de control la Spitalul de Urgență din Cluj după controlul inopinat făcut în weekend la unitatea spitalicească. Ea a relatat că vizita sa era așteptată și cu toate acestea a constatat o serie de nereguli.

”Va vedea exact ce se întâmplă acolo. Va vedea dacă directorul adminsitrativ și-a făcut treaba. A fost amuzant pentru că portarul de la clinica de ortopedie mi-a spus că mă așteptau. Mi-a zis vă așteptam atunci când ați fost la Gherla, acum o săptămână. Am senzația că nu le-a păsat. Aparținătorii mi-au spus că stau de ore bune ca pacienții să fie transportați. Ambulanța după patru ore nu venise, erau paturi blocate. Am întrebat de exemplu de ce nu există ambulanțieri care să transporte pacienții și mi s-a spus avem de luni până vineri. Ah și am spus și pe week-end nu avem nimic. Fiind spital de urgență. Echipa de control va merge și sperăm ca problemele să se rezolve. Nu ar trebui să treacă mai mult de o lună (să se rezolve problema – n.r.). Eu mă duc des și merg și prin alte clinici”, a declarat luni, la Digi 24, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, conform Mediafax.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a scris, duminică, pe Facebook, că a continuat sâmbătă seara seria de vizite inopinate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, în Unitatea de Primiri Urgențe și Secția de ortopedie.

Potrivit acesteia, Ministerul Sănătății finanțează anul acesta achiziția de aparatură medicală solicitată de SCJU Cluj, însă acest lucru nu este suficient pentru ca pacienții să beneficieze de un act medical de calitate acordat în condiții de siguranță.