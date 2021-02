Şoşoacă explică traseul către AUR şi situaţia actuală a lui George Simion, după eliminarea sa din partid: 'George (Simion) e între ciocan şi nicovală'

Diana Şoşoacă arată, într-o intervenţie la postul de televiziune România Tv, că preşedintele AUR "este între ciocan şi nicovală", legat de ultimele sale afirmaţii privind o presupusă operaţiune "a sistemului".

Totodată ea a explicat filiera pe care a ajuns să intre în Parlament o dată cu partidul AUR.

"...I-am spus poţi să mergi pe două căi. Poţi să nu faci lucrul acesta, nu ai bază, nu ai nicio hotărâre definitivă împotriva acestui om, Francisc Tobă.

Eu sunt om al legii. Până când nu există o judecată eu nu pot acuza un om. Aici în România ne-am obişnuit să vorbim fără acte şi fără să avem acţiuni în instanţe.

Dacă tot facem pe creștinii unuia dintre pilonii partidului, ce spune el despre excluderea mea. Eu am adeziune la partid şi sunt cu cotizaţiile la zi. Nu s-au îndeplinit formalitățile pentru excludere. Nu mi s-a adus la cunoştinţă.

La momentul depunerii actelor mele...o să vă pun la dispoziție adeziunea. Eu niciodată nu am fost membră a partidului Neamul Românesc. Am venit pe filieră, am fost susținută dar nu am fost vreodată membru.

Eu am spus că George (Simion) e între ciocan şi nicovală. Îmi este clar că e pus sub presiuni acum. Eu nu m-am certat niciodată cu niciun membru de acolo.", a explicat Şoşoacă.