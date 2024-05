Spațiul aerian deasupra Italiei, închis după un incendiu uriaș la cel mai mare producător de stații de încărcare pentru mașini electrice / VIDEO

Un incendiu a izbucnit în jurul orei locale 9.15 la Bolzano (8.15, ora României). Compania Alpitronic, care produce stații de încărcare a mașinilor electrice, a luat foc. Sediul acesteia se află în zona meșteșugărească Piani, în apropiere de Depozitul General. O coloană uriașă de fum s-a ridicat deasupra orașului și este clar vizibilă din videoclipurile și imaginile realizate la fața locului.

Deocamdată, dinamica rămâne de stabilit, dar pompierii din Bolzano și din împrejurimi s-au deplasat de urgență la fața locului. Un liceu din apropiere a fost evacuat pentru a asigura siguranța personalului și a elevilor care se aflau în clasă în acel moment.

A major fire has broken out at the Alpitronic factory in Bolzano, Italy, which specializes in manufacturing charging stations for electric cars.



As a precaution, the airspace over Bolzano has been closed, and residents are advised by the Municipality to keep their windows… pic.twitter.com/rBZ2wHeB0P