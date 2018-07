Roxana Guttman, Mihai Nițu și Naomi Guttman sunt protagoniștii spectacolului "A(m) iubi(t) iubirea", cu poezie de Nina Cassian, în coordonarea artistică a regizoarei Cătălina Buzoianu, programat pe 11 august, la Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR), arată un comunicat remis MEDIAFAX.

"Spectacolul s-a născut din dorința și nevoia de a spune lucrurilor pe nume, iubirii pe nume, trădărilor, viselor, vieții pe nume. Toate vin să întregească imaginea a ceea ce ar trebui să ne vegheze clipele vieții, iubirea", spun artiștii care vin, pe 11 august, de la ora 18.00, în fața publicului de la Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) din București.

Poetă, traducătoare şi eseistă, Nina Cassian s-a născut pe 27 noiembrie 1924. La naştere, se numea Renée-Annie Cassian-Mătăsaru. În 1940, Tudor Arghezi îi spunea sentenţios "Talent incontestabil!", după ce îi citise un caiet de versuri. Prima sa poezie publicată în ziarul România liberă, în 1945, care a şocat prin stil, are un titlu teribilist pentru un poem de debut: "Am fost un poet decadent", scrie Mediafax.

Primul volum, "La scara 1/1", apărut în anul 1948, a fost atacat vehement de criticii de partid, fiind considerat un exemplu de "poezie decadentă". În 1985, Nina Cassian este invitată în SUA ca "visiting professor", pentru a susține un curs la New York University. Cassian a rămas în America în timp ce în România Securitatea a confiscat toate bunurile ce-i aparțineau, iar cărțile i-au fost interzise și retrase din biblioteci, până la căderea regimului comunist.

Nina Cassian a fost "muza lui Ion Barbu", dar și iubită de mulți scriitori, printre care și Marin Preda. "Fiecare nouă iubire este o speranţă", obişnuia să spună Nina Cassian. "Am avut iubiri fericite şi iubiri nenorocite. Adică iubiri care m-au lăsat, m-au părăsit, m-au trădat. Sau după ce m-au iubit mi-au spus «eşti atât de grozavă şi ADIO»… şi m-au lăsat. Pasiunea este devastatoare. Iubirea este minunată, însă pasiunea este foarte periculoasă. Ce e aia fericire? În ce constă fericirea? Cine a dobândit fericirea? Poate că o ai şi nu-ţi dai seama de asta. E complicat. Eu am fost fericită. Ştiu sigur că am băut din această licoare vrăjită", spunea poeta, citată de organizatorii evenimentului.

Poeta a murit pe 14 aprilie 2014.

Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.