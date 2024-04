Spitalul din Târgu Cărbuneşti putea fi salvat de la faliment. Rafila: 'Ar fi trebuit să facă aceste schimbări / De aia eşti manager'

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a precizat că Spitalul din Târgu Cărbuneşti, care a intrat în faliment, avea doar 39 la sută grad de ocupare a paturilor. El a explicat că un bun manager poate ar fi schimbat o parte din secţiile spitalului şi ar fi înfiinţat, de exemplu, secţii de recuperare, pentru a salva unitatea medicală de la faliment.

”În primul rând trebuie să înţelegem care sunt sursele care finanţează un spital. În primul rând este vorba de contractul lor pentru serviciile pe care le prestează cu Casa de Asigurări de Sănătate. Adică faci un serviciu, tratezi pacientul, îl operezi, primeşti o sumă de bani. Mai există şi alte surse, subvenţii de la bugetul local care poate să ajute să plătească utilităţile, de exemplu, şi eventual programe de sănătate, dacă fac parte dintr-o astfel de structură. E clar că la Târgu Cărbuneşti ei aveau venituri mici. 39 la sută gradul de ocupare a paturilor. E ca şi când cineva are un avion pe care îl exploatează şi tot timpul are maximum 40 la sută dintre locuri ocupate şi 60 la sută goale. E clar că este o activitate care se termină la un moment dat pentru că ai nişte costuri pe care nu poţi să le acoperi pentru că nu produci servicii de sănătate”, a declarat Alexandru Rafila, la emisiunea Insider politic difuzată, sâmbătă, la Prima TV.

Ministrul Sănătăţii este de părere că putea fi schimbată structura spitalului.

”Atunci sunt două motive. Una poate să fie o structură de personal care nu este potrivită, nu poate să facă servicii medicale. Şi a doua, o structură a spitalului care nu răspunde nevoilor de servicii ale comunităţii. Vă dau un exemplu, dacă eu am o secţie de Obstetrică-Ginecologie şi 90 la sută dintre femeile din zonă merg în altă parte să nască sau să îşi rezolve problemele de natură ginecologică, ai o problemă, dar atunci nu trebuie să stai să constaţi lucrul ăsta, că nu de aia eşti manager. Faci o gândire şi vezi că sunt foarte multe servicii de recuperare care se cer. Acum avem foarte multe servicii de recuperare fizică sau pentru cei cu afecţiuni respiratorii. Atunci faci o solicitare către Ministerul Sănătăţii să transformi secţia de Ginecologie, într-o secţie de Recuperare. Angajezi medici de Recuperare şi atunci o să am servicii şi nu o să mai am 39 la sută grad de ocupare şi ajung la 87 la sută. Atunci am suficiente venituri astfel încât spitalul să fie funcţional”, a explicat Rafila.

De asemenea, Rafila crede că managerul ar fi trebuit să facă aceste schimbări.

”Managerul a declarat că el nu poate să facă schimbări. Trebuie să faci, că de aia eşti manager, să te adaptezi realităţilor legate de nevoia de servicii medicale”, a adăugat Rafila.

Managerul Spitalului Orăşenesc Târgu Cărbuneşti, Sorin Mehedinţu, a afirmat că unitatea medicală pe care o conduce este într-o situaţie foarte delicată din punct de vedere financiar şi a precizat că 99% din bugetul spitalului merge pentru salarizare. El a declarat că cel mai probabil îşi va da demisia din funcţie.

“Suntem într-o situaţie financiară foarte delicată, am folosit un termen nepotrivit, ”faliment”, pentru că totuşi suntem un spital, dar suntem într-o situaţie foarte, foarte delicată din punct de vedere financiar. 99% din bugetul spitalului intră în salarizare, în condiţiile în care nouă ne mai lipsesc patru miliarde pentru furnizori lună de lună. Asta înseamnă că dăm salariile, ne mai rămân cam 400 de milioane aşa, mai achităm luna următoare iar şi ne adâncim din ce în ce mai mult”, a declarat jurnaliştilor Sorin Mehedinţu.

El a adăugat că, atunci când a preluat conducerea spitalului, în urmă cu un an şi jumătate, datoriile erau de 20 de miliarde de lei, iar acum s-au dublat.

Managerul unităţii medicale recunoaşte că angajaţii rămaşi din perioada pandemiei prejudiciază bugetul şi că nu a făcut o reorganizare a spitalului.

“E mult spus reorganizare. Nu sunt eu genul să fac reorganizare. (…) Încă nu am tăiat din sporuri. Luna asta încercăm să vedem ce putem face, tot am mai dus-o. Sunt 573 de angajaţi, care au scăzut de la 588 de când am preluat eu mandatul. Am ajuns la 573 şi tot nu facem faţă”, a explicat managerul spitalului din Târgu Cărbuneşti.

Întrebat dacă intenţionează să declare falimentul spitalului, Sorin Mehedinţu a răspuns: “Încă nu, v-am zis, e un termen prea dur”.

El se gândeşte să demisioneze din funcţie.

“Probabil îmi voi da demisia. Nu pot să mai manageriez acest spital, nu că am folosit termenul nepotrivit. Suntem depăşiţi ca şi cheltuieli”, a mai declarat managerul spitalului.