Spitalul Județean de Urgență Deva are, de astăzi, una dintre cele mai moderne UPU din țară

„Sunt mândru de cum arată noua Urgență a Spitalului Județean de Urgență Deva. Sunt mulțumit că am obținut acest proiect pe fonduri europene și că astăzi avem ocazia să vi-l prezentăm. Am avut încredere că vom putea realiza acest obiectiv și am demonstrat că știm să gestionăm eficient fondurile atrase de Consiliul Județean Hunedoara. Mulțumesc ADR Vest pentru tot sprijinul acordat pe durata implementării proiectului. Echipa condusă de directorul general Sorin Maxim a fost alături de noi și am găsit înțelegere atunci când am venit cu propuneri de îmbunătățire a soluțiilor tehnice. Mulțumesc echipei din cadrul CJ Hunedoara care s-a ocupat îndeaproape de bunul mers al proiectului. Mulțumesc proiectantului, mulțumesc constructorului pentru cum a lucrat, dar nu vă ascund faptul că am verificat periodic șantierul de aici. Această unitate are, de acum, și o sală de așteptare pentru aparținători. Fiecare spital din România ar trebui să aibă așa ceva, este un semn de civilizație și de respect pentru oameni. De acum încolo, depinde de cadrele medicale ca UPU Deva să fie recunoscut pentru profesionalism și pentru calitatea actului medical”, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor.