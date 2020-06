Sportul a fost pus pe butuci: 'Recomandările din pandemie au venit de la moşi, care n-au făcut în viaţă lor sport şi au ajuns pe funcţii mari la Guvern'

În numele luptei cu COVID-19, România propune nişte măsuri controversate, care „au pus la pământ” activitatea fizică în sectorul juvenil, iar în ceea ce priveşte sportul de masă şi au provocat reacţii virulente, din partea unor foşti campioni olimpici sau conducători.

Avertismentul Cameliei Potec

Dacă sectorul mai puţin mediatizat al sportului juvenil a fost, pur şi simplu, eliminat din planurile Guvernului, nici strategia repornirii pentru sportul de performanţă n-a fost unul inteligent. Din contră, măsurile propuse şi, în unele cazuri, lipsa de interes au stârnit adevăratate revolte, punctează Adevărul.ro. Cazul cel mai elocvent a fost la Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern. Aici, joi, preşedintele Camelia Potec, fostă campioană olimpică, a venit cu o postare dură pe Facebook:

Am avut azi (n.r. - joi) o întâlnire la Ministerul Sănătăţii şi, din păcate, sunt şocată şi bulversată de ceea ce se întâmplă. Pentru că am avut nişte discuţii înăuntru, în care ni s-a spus că nu se pot deschide bazinele pentru sportivi, pentru că, prin apă, se transmite foarte, foarte rapid virusul COVID-19. Specialiştii de la Ministerul Sănătăţii mi-au garantat că nici nu se pune în discuţie să se deschidă plajele şi să se intre în apă la mare. Iar la cinci minute după ce am ieşit din întâlnirea de la minister, aflu că preşedintele Iohannis a anunţat deschiderea plajelor la mare, începând cu 1 iunie. Deci Ministerul Sănătăţii ne spune nouă că înotul este foarte, foarte periculos, că virusul se transmite uşor prin apă, iar, în acelaşi timp, preşedintele deschide plajele. Îmi vine să plâng“, a scris Camelia Potesc pe Facebook.

Abia după ce a făcut valuri, prin această postare, fosta campioană olimpică a pus lucrurile în mişcare! În doar câteva ore, cei de la Guvern şi-au schimbat radical poziţia şi au permis revenirea sportivilor la antrenamente, începând de astăzi. „Vestea bună e că sportivii legitimaţi vor avea voie, începând de luni, 1 iunie, să meargă la antrenament. Un cadou perfect pentru copiii-înotători cu ocazia <>. Vestea mai puţin bună e că există anumite restricţii, pentru a putea face acest lucru. Spun vestea mai puţin bună, deoarece ştiu că e aproape imposibil să se poată deschide toate piscinele din România de 50 de metri / 25 de metri, având în vedere costurile foarte mari de întreţinere“, a avertizat Potec, în condiţiile în care, în România, erau puţine piscine funcţionale, şi înainte de pandemie.

„Ne batem joc de toată naţiunea!

„La fotbal, propunerile Guvernului, cel puţin, două dintre ele, au fost, de-a dreptul şocante! În primul rând, la un moment dat, s-a pus problema închiderii echipelor în cantonament, până la finalul campionatului, adică până la finalul verii, aproape! Iar apoi, s-a luat în calcul excluderea unei echipe din competiţie, dacă la ea apare şi un singur caz de coronavirus pe parcursul întrecerii. Ceea ce nu se întâmplă în nicio altă ţară, care a dat deja drumul la fotbal. Şi sunt multe ţări, în frunte cu Germania, Cehia, Ungaria sau Serbia, ca să dăm doar câteva exemple.

După o revoltă în toată regulă, cu declaraţii dure, date inclusiv de oameni cu greutate, precum Gică Popescu, aceste idei bizare au căzut, potrivit Adevărul.ro.

Drept urmare, echipele vor ieşi din izolarea din cantonament. Jucătorii vor merge acasă, urmând să revină, zilnic, la antrenament. Chiar şi aşa, Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), i-a criticat vehement pe cei care vin cu astfel de propuneri absurde. „E normal să le dai drumul acasă fotbaliştilor după 7 zile, la neveste, sunt tineri toţi. Explodează hormonii în ei şi în nevestele de acasă. Toate recomandările astea în pandemie au venit de la nişte moşi, care n-au făcut în viaţă lor sport şi au ajuns pe funcţii mari la Guvern. Nişte gloabe, care habar n-au de sport! De aici toată nenorocirea. Ne batem joc de toată naţiunea“, a spus Dragomir la Radio Sport 1.