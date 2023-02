Spotify schimbă funcţionalitatea butonului Like

Butonul în forma inimii, prin care utilizatorii puteau desemna melodiile care le plac, dispare din Spotify şi este înlocuit de un „+” cu o dublă funcţionalitate, informează News.ro.

După mai multe săptămâni de teste, Spotify a decis să renunţe complet la inimă (buton prin care melodiile pot fi adăugate în lista de cântece preferate) şi să pună în locul ei semnul +.

Plusul apare acum în partea dreaptă a ecranului de redare, spre deosebire de inimă, cu care utilizatorii se obişnuiseră în stânga. Acelaşi semn devine acum vizibil şi în alte pagini ale aplicaţiei, precum listele de melodii sau podcast-uri.

În primă fază, semnul plus joacă acelaşi rol ca inima - duce la apariţia melodiilor în lista cu creaţii preferate. La o a doua apăsare a aceluiaşi buton, utilizatorul poate adăuga melodia într-un playlist.

Practic, prin noul buton cu semnul plus, Spotify consolidează funcţiile Like şi Add to playlist.

Deşi poate părea o schimbare minoră la prima vedere, aceasta ar putea avea un impact major asupra modului în care utilizatorii folosesc şi apreciază Spotify. Inima este un simbol universal în cadrul platformelor online, iar eliminarea acesteia ar putea să atragă multe critici.

Spotify putea să aleagă o cale mai simplă aici. Putea să lase inima în prima fază, dar, după folosirea acesteia, să afişeze semnul + în locul ei pentru adăugarea melodiei respective la un anumit playlist.

În timp ce se ocupă cu aspecte mai mult sau mai puţin importante, utilizatorii platformei se întreabă ce se întâmplă cu opţiunea sunetului lossless, pe care Spotify a promis că o va implementa în urmă cu doi ani, după care nu a mai spus nimic.