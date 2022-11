Stare de alertă în Turcia: explozie într-o zonă intens circulată din Istanbul/ Video

O explozie produsă duminică pe popularul bulevard pietonal Istiklal din Istanbul a provocat rănirea a 11 persoane.

În imagini se văd ambulanțe, mașini de pompieri și poliție la fața locului, relatează presa turcă citată de AP, informează Mediafax.

Cauza exploziei nu este clară.

Utilizatorii rețelelor de socializare au declarat că magazinele și bulevardul au fost închise.

????#BREAKING: An explosion has been reported in #Istanbul’s iconic Istiklal street. pic.twitter.com/GgOMjCj911