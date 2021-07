Startupul de automobile electrice Rivian a atras 2,5 miliarde de dolari într-o rundă de finanţare condusă de Amazon, Ford şi T. Rowe Price

Compania startup de automobile electrice Rivian a atras 2,5 miliarde de dolari într-o rundă de finanţare condusă de investitorii Amazon, Ford şi T. Rowe Price, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Anunţul a apărut a doua zi după ce compania din California a informat că analizează construirea unei a doua fabrici de asamblare în SUA.

Reuters a relatat joi, citând surse, că fabrica planificată de Rivian, supranumită ”Project Tera”, va include producţia de baterii.

"Pe măsură ce ne apropiem de începerea producţiei de vehicule, este vital să continuăm să privim înainte şi să trecem la următoarea fază de dezvoltare a Rivian", a spus directorul general al Rivian, R.J. A Scaringe, într-un comunicat.

”Această infuzie de fonduri ... permite Rivian să extindă noile programe de vehicule, să extindă prezenţa noastră la nivel naţional şi să susţină lansarea internaţională a produselor”, a adăugat el.

Rivian, care are în prezent o fabrică în Normal, Illinois, a declarat că a strâns până acum aproximativ 10,5 miliarde de dolari.

Compania va avea ca obiectiv o evaluare de peste 50 de miliarde de dolari într-o listă publică care ar putea avea loc la sfârşitul acestui an, a declarat anterior o sursă pentru Reuters.

Producătorii de automobile se concurează pentru a dezvolta vehicule electrice, în timp ce China, Europa şi alte ţări şi regiuni impun emisii de carbon mai mici.

Rivian îşi propune să concureze atunci când va lansa pick-up-ul R1T şi SUV-ul R1S, precum şi o autoutilitară de livrări pentru Amazon.

Scaringe a afirmat într-o scrisoare către clienţi de săptămâna trecută că epidemia de Covid-19 a întârziat lansarea vehiculelor sale.

Primele livrări ale R1T, programate anterior pentru iulie, au fost amânate până în septembrie, în timp ce R1S a fost amânată până în toamnă.

Scaringe a declarat pentru Reuters, în noiembrie anul trecut, că Rivian a planificat ca după cele trei vehicule iniţiale să urmeze modele mai mici, destinate Chinei şi Europei, unde ar putea construi în cele din urmă vehicule.

În plus faţă de Climate Pledge Fund al Amazon, Ford şi fondurile administrate de T. Rowe Price, runda de finanţare de vineri a fost condusă şi de D1 Capital Partners. De asemenea, runda a inclus participarea Third Point, Fidelity Management and Research Co, Dragoneer Investment Group şi Coatue, potrivit Rivian.