Stațiile de metrou se schimbă radical. Ce înseamnă Orasul M (Galerie foto)

Stația de metrou Piața Romană nici măcar nu trebuia să existe, ea nu a fost prinsă în proiectul inițial al magistralei M2. Și se vede că a fost făcută doar ca să fie, doar pentru că cetățenii întrebau „De ce nu e stație la Piața Romană?”. Dintre toate stațiile de metrou din București, aceasta este cea mai îngustă, cea mai incomodă pentru călători și cea mai urâtă. Însă, de curând ea a fost transformată într-o galerie de artă urbană, ca parte din demersul Asociației VAR Cultural, care, în parteneriat cu METROREX, a inițiat un proiect inedit, Orașul M, menit să valorifice spațiile urbane subterane într-un mod artistic, relatează hotnews.

Piața Romană reprezintă episodul 3 al acestui proiect, după stațiile Timpuri Noi și Izvor. Pe data de 27 ianuarie a fost finalizată galeria de artă alcătuită deopotrivă din lucrări permanente și lucrări temporare. 14 artiști din noua generație, implicați voluntar, au transformat spațiul subteran într-o expoziție cu opere de arta contemporană, pe teme inspirate din prezentul din care facem cu toții parte.

Lucrările, fie că sunt picturi murale sau realizate în tehnica paste up, instalație de obiect, lucrări grafice sau realitate augmentată, oferă numeroase motive de a zăbovi în spațiul intim al artiștilor expozanți și de a reflecta la mesajele pe care acestea le transmit.

Cea mai apreciată și pozată operă din cadrul acestui proiect este pictura murală de pe peron, semnată de ATOMA (Andreea Toma) - visual artist, muralist, ilustrator și graphic designer.

Andreea este absolventă a Universității Naționale de Arte din București, secția pictură, și membru fondator al galeriei Celula de Artă, iar picturile sale murale au ajuns să înfrumusețeze mai multe orașe din România (Bacău, Târgu Jiu, Sibiu sau București).

„Mă bucur că am făcut parte din proiectul orașul M și că am expus o lucrare permanentă în stația de metrou Piața Romană, colaborarea a fost una voluntară, în care o mare parte din materialele folosite au fost asigurate. Am fost acceptată cu proiectul în urma unui CALL lansat de ei în luna noiembrie 2021”, spune ATOMA despre cum a ajuns să coloreze una dintre cele mai anoste stații de metrou din București.

Titlul lucrării este „Online & offline” și o rog pe ATOMA să povestească un pic despre „ce a vrut artistul să transmită”:

„Lucrarea propune două concepte care sunt tot mai prezente în viața contemporană: am ajuns să ne contopim cu tehnologia, uitând cum e să ne conectăm cu noi înșine și cu natura. Perioada pe care o traversăm ne-a marcat comportamentul și ne-a determinat să ne căutam diferite alinări și refugii în care să ne simțim în siguranță.

Lucrarea de față propune o introspecție asupra modului în care putem să ne deconectăm din sfera tehnologiei și să ne (re)conectăm cu noi și cu natura. Ne construim propriul univers și ne izolăm în el, suntem mai singuri deși trăim într-o comunitate.”

Tot ea spune că a ales să picteze asta și pentru că stația Piața Romană este un punct de intersecție între diferite generații. „Se află în apropierea mai multor centre universitare, zilnic este traversată de cei care merg în zona Pipera. Reprezentarea este apropiată de stilul de viață a privitorului, provocându-l să își pună întrebări sau să caute răspunsuri.”

Lucrarea a fost realizată în patru nopți cu un program de la 00.30 până la 4.30.

„Temperatura a fost destul de scăzută, la suprafață erau -8 grade. Se întinde pe o arie de 12 metri lungime și pe 2,5 m înălțime (30 mp) și este realizată cu vopsea alchidică și spray-uri, la final a fost finisată cu un vernis, pentru a o face mai rezistentă.”, povestește ATOMA.

Pentru că trec des pe aici și am observat că sunt foarte mulți călători care o pozează, o întreb pe ATOMA cu ce și-ar dori să rămână cei care-i privesc lucrarea în așteptarea metroului.

„Spaţiul public înseamnă o responsabilitate pentru un anumit context, o conectare la toate funcţiile spaţiului, cunoaşterea comunităţii, a privitorului, aspiraţiile şi aşteptările sale, legislaţia şi politicile culturale specifice. Mă bucur să văd că lucrarea a fost acceptată în spațiul public și îmi dă speranța că acest tip de artă va fi acceptat și dorit din ce în ce mai mult.

Lucrarea o văd ca pe o pauză de introspecție, un moment în care reflectezi la sine printr-o deconectare de la spațiul exterior”, îmi spune ea. Dacă ar fi să aleagă, ATOMA spune că i-ar plăcea să mai aibă o lucrare în stația de metrou Piața Unirii, unde ar dezvolta aceeași temă, dar cu o reprezentare diferită.

Ce-i drept, pictura murală a ATOMEI este cea care iese cel mai mult în evidență dintre operele artiștilor care au lucrat în stația de metrou Piața Romană. Însă, dacă treci pe aici și ai un pic de timp, încearcă să explorezi un pic spațiile care compun această stație de metrou, pentru că s-ar putea să ai niște surprize plăcute.

Unele dintre operele de artă sunt greu de observat din cauza mâzgălelilor, reclamelor și tag-urilor care acoperă o bună parte din pereți. Dar există și QR coduri care, o dată ce le găsești, îți vor spune mai multe despre fiecare operă și despre fiecare artist.