Steliștii sunt în culmea fericirii, după victoria uriașă cu Lazio Roma: 'Nu este o echipă de speriat'

Florin Tănase a declarat joi seară, după victoria din meciul cu Lazio Roma, că gruparea italiană are jucători foarte valoroşi, dar nu este de speriat şi poate fi eliminată.

"O seară reuşită, mă bucur că am reuşit să nu primim gol şi am învins. Avem prima şansă la calificare. Lazio are jucători foarte valoroşi, dar nu este o echipă de speriat. Este o echipă pe care poţi să o elimini nu uşor, dar cu atenţie acolo pe Olimpico, dacă jucăm ca astăzi, să fim uniţi şi să dăm totul din primul până în ultimul minut. Eu chiar am crezut în victorie. Lazio nu a câştigat un campionat în ultimii ani în Italia ca să fie o echipă pe care nu o putem elimina. (Dacă ne calicăm) nu este o minune, este o calificare muncită", a spus Tănase la ProX.

Citește și: Ieșire VIOLENTĂ a Elenei Udrea, după declarațiile făcute de Kovesi! „Nu mi-a trecut prin cap să filmez gențile cu bani”

Portarul Andrei Vlad a declarat, joi seară, după victoria din meciul cu Lazio Roma, scor 1-0, că FCSB trebuie să facă încă un joc mare în retur, la Roma, şi că le mulţumeşte celor care l-au criticat, deoarece l-au ambiţionat şi astfel a avut o prestaţie foarte bună în faţa echipei din Serie A.

"Suntem foarte bucuroşi să am obţinut un rezultat favorabil. Trebuie să mergem la Roma să facem încă un meci mare şi să ne calificăm. Le mulţumesc celor care m-au criticat şi care nu au avut încredere în mine, m-au ambiţionat să lupt. Colegii şi antrenorii m-au încurajat foarte tare săptămâna asta. N-am trăit niciodată o atmosferă aşa frumoasă, suporterii ne-au încurajat foarte mult. În repriza a doua cei de la Lazio au avut o ocazie fenomenală, dar Dumnezeu a fost cu noi. Am făcut un meci foarte bun şi o să facem tot posibilul să mergem acolo şi să ne calificăm", a spus Vlad la ProX.

Citește și: Creșterea economică STIMULEAZĂ angajatorii! Cine va crea mii de locuri de muncă în acest an

Echipa FCSB a învins, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 1-0 (1-0), formaţia lui Ştefan Radu, Lazio Roma, în prima manşă a 16-imilor de finală ale Ligii Europa. Golul a fost marcat de Gnohere, în minutul 29.

Returul va avea loc joia viitoare, la Roma.

Citește și: Legea este în Parlament! Cine se va putea pensiona de la 45 de ani .