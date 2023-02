Stelian Ion bate cu pumnul în masă, dar nu prea tare: Nicușor Dan e onest, dar nu pot face aprecieri juridice

Instanța va spune cine are dreptate în cazul lui Nicușor Dan, acuzat de ANI de abuz în serviciu și conflict de interese, declară la RFI deputatul USR Stelian Ion. Fostul ministru al Justiției apreciază că primarul Capitalei este un om onest.

„Aprecieri juridice pe această speță nu am cum să fac, pentru că nu am toate piesele, nu am dosarul, nu sunt toate actele la care face referire primarul general, Nicușor Dan. Voi face însă niște aprecieri de ordin subiectiv și mi le asum, pentru că nu am cum să nu fiu subiectiv în ce-l privește pe Nicușor Dan. Eu îl cunosc de ceva vreme pe Nicușor Dan, am intrat în politică încurajat de această imagine a politicianului onest, care muncește și încearcă să intre în politică pentru a face niște lucruri bune și în tot parcursul anilor mi-am întărit convingerea că Nicușor Dan e unul dintre cei mai onești, corecți, cinstiți oameni pe care-i cunosc. Deci de la premisa asta merg”, spune Stelian Ion.

Fostul ministru al Justiției acuză Inspectoratul de Stat în Construcții că-l „copleșește” cu amenzi pe Nicușor Dan.

„N-am cum să nu observ că unele instituții ale statului în prezent acționează într-adevăr ca o ghioagă și aflu cu această ocazie că Nicușor Dan are o mulțime de amenzi de la Inspectoratul de Stat în Construcții, spre exemplu. Deci instituția care ar trebui să se ia de rechinii imobiliari, că tot vedem ce se întâmplă în jurul nostru, dar și în România, când vedem cum se zgâlțâie blocurile, crapă și ni se face inima cât un purice la fiecare tramvai care trece pe lângă blocul nostru, da, această instituție care ar trebui să ia la rost rechinii imobiliari găsește de cuviință să-l înnăbușe, să-l copleșească cu amenzi pe Nicușor Dan (...). Instanța va spune cine are dreptate”, încheie el.

Nicușor Dan este acuzat de ANI de abuz în serviciu și conflict de interese. Primarul Capitalei ar fi plătit o amendă din banii municipalității și ar fi încălcat legea, după ce a preluat conducerea interimară a mai multor instituții din subordinea Primăriei. ANI a sesizat Parchetul General, Prefectura și Curtea de Conturi. În replică, primarul anunță că va ataca în instanță raportul Agenției de Integritate, care interpretează în opinia sa legea în mod eronat.