Stelian Tănase, teorie cu potențial EXPLOZIV: situația de la Caracal duce până la vârful PSD

Analistul politic Stelian Tănase susține că liderii PSD nu au niciun interes să se facă o anchetă în profunzime la Caracal și mai apoi să se cerceteze legăturile dintre polițiști și lumea interlopă, asta pentru că legăturile duc chiar la vârful partidului.

”Avem de fapt două anchete 1/ crima propriu zisa, in derulare 2/ despre corupția din Politie. Dosarul complicitătilor vinovate dintre Politie si interlopi, la care se adaugă politicienii aferenti, cei care asigură protecția. E o poveste cu bani și afaceri. Dacă nu produce bani acest mecanism se gripează și se destramă. Crima din Caracal a dezvăluit ceea ce multă lumă bănuia- Poliția este in cîrdăsie cu bande mafiote. Nu se ocupa de protecția cetățeanului și nici a legii. E doar o fațadă cu care intimidează și minte populația. De fapt Poliția a trecut de partea cealaltă a baricadei. Nu mai apără legea ci pe infractori. Cel puțin la Caracal – lucru dovedit.

Obligatoriu este acum să se cerceteze care e situația și în alte județe. Olt-ul nu este un județ izolat de restul României. E de aflat cît de intins este fenomenul acesta al cirdășiei dintre Politie si clanurile de interlopi. Altfel spus – cit de mincată de coruptie este Poliția română? Ar fi normal să urmeze o curățenie generală. Romanii nu mai au încredere in Poliție. Situatia e mai rea decit în ianurie/fevruarie 1990 cu Miliția, cinf militienii nu aveau curaj sa iasa in uniforma străzi. Rețelele infractionale trebuie destructurate. Interlopii dețin o parte din cifra de afaceri pe plan local, controlează instituții și oameni – inclusiv șefi ai Politiei dancila 2cu care împart banii. Mai sunt in peisaj și politicienii corupți -ei au generat această situație.

Aceasta față hîdă a statului român a ieșit la suprafață acum și nu văd cum se poate rezolva și mai ales cu cine. Autoritățile păstrează o liniște suspectă în legătura cu aceste aspecte. Nu furnizează informatii despre complicitătile acesta. Numai mass-media vorbește despre ele. Autoritatile tac la cel mai înalt nivel. A se vedea VV Dăncilă și Mihai Fifor…

Acest buboi trebuie cauterizat. Interlopii arestați, judecați, trimiși în pușcării. Polițaii corupti dați afară și angajați altii prin concurs, in mod corect. Moga a demisionat cind a descoperit cit de mare este haosul și la ce grad de coruptie s-a ajuns. Nu a vrut să plătească el angaralele. Demisia lui ne-a făcut să întelegem cit de grava este situatia in MAI. Ciinele nu pleacă din măcelarie decit daca situatia e compromisă. D-nei Carmen Dan trebuie să i se ceară explicatii amănunțite.

Ce va urma? Dracul știe!? Actuala putere nu e in stare să isi asume vreo vină cît de mică. A avut toată puterea, s-a lăudat cu asta și poartă acum întreaga răspundere, logic. Nu are pe cine da vina, și nu o împarte cu nimeni. Așadar VVDăncilă nu va face nicio anchetă. Se va preface doar, ca să liniștească opinia publică și eventual să mai ciugulească niște voturi în noiembrie. Nici nu vrea să afle adevarul pentru că deja îl știe. Liderii PSD sunt f amestecați in porcăria asta. Dacă ar iesi cu comunicate s-ar acuza singură, ar deranja personaje mult prea puternice de la virful PSD. Baronii, parlamentarii PSD ar avea de suferit. Mai mult decît atît, mulți ar fi compromiși și ar trebui scoși cu targa din politică. Adio carieră!

Ar trebui să ne intrebăm insistent nu cine cine este amestecat dintre grangurii PSD ci – cine NU este amestecat în morișca asta de făcut bani? Cine nu se folosește de banii negri puși la dispoziție de interlopi? Cine mai este curat? PSD se duce în acest context spre un dezastru electoral. Nimic nu îl poate opri să se prăbușească.”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.