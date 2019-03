STENOGRAMĂ - Gheorghe Flutur face terapie anti-ghiocel cu PSD-iștii: Bați cu pumnul în masă, te știe centrul de frică

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur (PNL), le-a spus consilierilor județeni de la PSD, joia trecută, că trebuie să mai curajoși în relația cu Guvernul și să „bată cu pumnul în masă”, altfel își merită soarta de „ghiocei”. Discuția a pornit de la situația drumurilor din județ. Consilierii PSD au spus că legea nu le dă voie să intervină pe șantiere.

Dialogul dintre Flutur și PSD-iști în Consiliul Județean, potrivit stenogramei consultată de ȘTIRIPESURSE.RO:

„ (...)

Domnul preşedinte Gheorghe Flutur –: Am eu un punct aici, foarte pe scurt, tot dumneavoastră l-aţi cerut, cu această problemă a şoselei de centură şi aş vrea, în spiritul unanimităţilor de astăzi să discut despre șoseaua de centură şi nu în alt fel. Să ştiţi că orice solicitare de-a noastră care trezeşte interes, dincolo de discuţia politică, dacă se învârte roata într-un şantier, sau se întâmplă ceva pozitiv, este un câștig. Cât de nesuferită ar fi solicitarea sau cel de la care pornește această acțiune, dacă este în interesul județului Suceava, este un lucru bun. Cei de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ne-au și răspuns astăzi și am intuit noi bine. Uitați-vă că pe 1.12.2018 un consorțiu de 7 firme a câștigat să termine centura. 7 firme, până în iunie acest an. Până în momentul de față s-a făcut doar 12% din cât trebuia să se facă de la 1 decembrie. Scrie negru pe alb, ca valori decontate și lucrări. Valoarea contractului de 61 milioane lei și au lucrat de 780 mii lei (...) Noi am mai trăit episoadele astea, deci eu nu vreau să duc politic, dar cred că rolul nostru este să-i întrebăm de sănătate de toate lucrurile astea. Sigur și pe noi ne întreabă alții, dar nu am greșit cu nimic și am intuit bine, când am văzut un consorțiu de 7 firme, în toamnă nu au lucrat nimic, au cărat niște mașini cu piatră. Nici acum nu sunt utilaje, din păcate, niște topografi erau dimineață, că am trecut pe acolo. Problema este să se termine odată centura, drumul când vii în Suceava la Maraton este praf și stai la coadă jumătate de oră să intri în oraș din cauza TIR-urilor. Cu toții suntem interesați să se termine centura, asta fiind tema de bază, de aceea am spus că vreau să se discute în spiritul gesturilor de unanimitate ale dumneavoastră de astăzi și nu altceva

Domnul consilier Mihai Grozavu – Domnule preşedinte, tot în ideea aceasta dea merge treburile bine în judeţ am să prezint şi punctul nostru de vedere, al consilierilor PSD, pentru că am fost nominalizaţi în dialogul pe care l-aţi avut dumneavoastră acolo, că nu suntem prezenţi, lucruri care nu sunt tocmai bune şi reale. Vreau să vă spun că noi, grupul, ne-am întrunit şi am redactat şi noi o poziţie a noastră şi anume: noi lucrăm în activitatea consiliului, pe baza Legii nr.215 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare. Modificați regulamentul şi puneți acolo că, ne ocupăm și de altceva, dar cine trebuie să-şi asume această treabă? Nu pot eu să mă duc pe un şantier care are contract, licitat şi să încep să fac ordine, organizare şi să dau indicaţii. Nu este normal şi nu este legal (...) Deci consilierii judeţeni PSD consideră această centură utilă pentru municipiu, pentru judeţ, pentru ce vreţi, dar mă implic în măsura în care legea îmi permite să mă implic. Nu pot să vin mai mult să dau sfaturi şi soluţii organizatorice pentru o astfel de lucrare. Dacă cineva ne consideră că putem încălca legea, să vină să justifice, să discutăm cu hârtiile pe masă că eu consilier judeţean mă duc oriunde să fac treaba.

Domnul preşedinte Gheorghe Flutur – „Pornisem bine şi eu vreau să închidem bine, suntem trecători pe aici. Se cheamă că suntem aleşi de populaţia judeţului Suceava pentru interesele judeţului Suceava. Dacă noi ne vom transforma în nişte avocaţi ai neputinţei centrului, ne merităm soarta. Chiar cu riscul de a supăra unii şefi de-ai noştri, dacă reprezentăm judeţul, trebuie să spunem verde în faţă ce nu merge pentru că atunci de ce m-aţi întrebat pe mine de preţul lemnului de foc în plenul consiliului judeţean? Nu e treaba noastră asta. Nimic nu e treaba noastră. Nu e treaba noastră cu magistrala de gaz metan că e Transgazul cu Ministerul Economiei. Nu e treaba noastră Apele Române despre care astăzi m-aţi întrebat. Eu cred că nu aşa se pune problema. Hai să căutăm în cărticică scuze cum să-i apărăm pe unii că de 7 ani nu au făcut centura. Cred că din contră, trebuie să avem curajul să ne asumăm, până la demisie, din demnitatea noastră să facem ceva pentru judeţul acesta. Dacă găsim portiţe că n-a avut bască sau n-a avut cască cineva, putem să discutăm şi aşa.

A mai fost odată judeţul Suceava renumit, când mărginenii au făcut un pod de lemn că statul nu-l mai făcea şi le-a făcut dosare penale, de ce au făcut. Dacă vrem ţara asta să meargă bine trebuie să ne punem problema de ce unele lucruri trenează de 7 sau 10 ani de zile, eu cred că aici este problema şi poate că într-o zi, pe unanimitate, cum aţi dat azi, chemăm şi un ministru, Cuc sau cum l-o chema pe el, domnule stai şi cu noi de vorbă că numai luaţi impozite de la noi. De ce de 7 ani construiţi o centură şi tot uitaţi de ea să o mai puneţi în funcţiune. Nouă ne e frică de asta?Nu trebuie să ne fie. Am fost ministru, un judeţ care e mai nătâng şi bate cu pumnul în masă şi ştie centrul de frică. Dacă nu, vom fi ghiocei că vine luna martie şi ne merităm soarta. Eu nu cred că trebuie să fim ghiocei ci trebuie să fim mai demni în apărarea intereselor judeţului Suceava. Nu pot să fiu de acord cu asta, dar repet, nu am vrut să deranjez pe nimeni. Dar dacă e negru pe alb şi dau presei, ăştia recunosc că 9 luni de zile cât au avut nu au făcut aproape nimic, nu îi întrebăm de sănătate? Pentru că şi eu am nevoie să duc deşeurile de la Rădăuţi şi de la Pătrăuţi, să le duc pe şoseaua de centură, să nu intru prin oraş cu ele, am interes. Da, vă declar şi interesul judeţean. Vreau să duc şi să se termine giratoriul de la Moara pentru asta. Nu-l găsim? Dacă vream îl găsim, dar noi îl găsim pe celălalt, de ce n-a avut cizme nu ştiu cine. Vă las pe dumneavoastră să judecaţi, să respect părerea, dar cred că ne trebuie mai mult curaj în abordarea unor probleme legate de viitorul acestui judeţ (...)”.

