STENOGRAME din dosarul DNA cu 90 de persoane: Cum se bucurau inculpaţii că PSD schimbă Codul Penal

Apar primele stenograme din dosarul în care procurorii DNA au trimis în judecată 90 de inculpaţi, persoane fizice şi firme de îngrijiri medicale, între care se află membri din conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (CASMB) şi funcţionari din aceste instituţii, pentru decontări fictive de servicii medicale. Vezi AICI detaliile din dosar!

Potrivit ziare.com, pe 25 aprilie 2018, unul dintre martorii din dosar, asistent medical la un azil de batrani, a facut un denunt la DNA in care a aratat ca a fost contactat de Iuliana Gheorghe - administratoarea azilului de batrani, care a venit insotita de una dintre martorele din dosar, Elena-Raluca Gheorghe. Discutiile vizeaza in principal modificarea infractiunii de grup de infractionalitate organizata, care se facea in Parlament. Intr-o alta interceptare, sunt analizate modificarile la institutia denuntatorului.

Iuliana Gheorghe explica martorei ca urmau modificari legislative care vor conduce la inlaturarea acuzatiilor penale, sustinand ca aceste schimbari legislative ar fi determinate, in parte, de influenta pe care Marian Burcea, fostul sef al CNAS, o avea asupra autoritatii legislative.

- "PSD redefineste grupul infractional! S-a bagat in Parlament acu' 2 zile si eu sunt cu ochii pe el sa vad daca... PSD redefineste grupul infractional organizat. In proiectul de modificare a codurilor trebuie sa nu fie ocazional si pentru o comitere imediata. Ce inseamna? Ca PSD redefineste grupu'... aa... proiecte depuse miercuri in Parlament. Astfel, este nevoie ca fiecare membru sa aiba un rol prestabilit, iar grupul sa nu fie ocazionat pentru o comitere imediata. Si zice aicea, mai pe romaneste. Stai sa va citesc, pe romaneste! Ce inseamna asta? Ocazional? Deci... Ralu! O data nu se pune!";

"Si grupul... de ce a dat PSD-ul legea asta? Pentru ca presedintele Casei de Asigurari, ala mare, Burcea, l-a bagat la grup infractional tot din luna noiembrie si a zis toti cei din luna noiembrie care sunt bagati la grup infractional... se modifica Codul".

Pe 3 mai 2018, asistenta s-a intalnit din nou cu Iuliana Gheorghe, care o sfatuieste sa nu dea declaratii de recunoastere, deoarece procesul penal nu va avea consecinte. Motivul: Codul penal urmeaza sa fie modificat.

- "E vorba in proces, cat dureaza procesul 3 - 4 ani. Nu se-ntampla nimic acuma. Deci uite, a intrat si... in Parlament s-a aprobat deja: indiferent ce-ar fi, nu se face nicio puscarie. Deci trebuie sa stai fara griji, ca nu se face. Nici libera practica, nici... E acuma focul asta un pic, dar in final, la sfarsit, se rezolva. Trecem prin asta dar nu se va intampla nimic. Daca n-am visat azi-noapte fel de fel de fete, se transformau, se... Zic Doamne, ce-o mai fi si asta?";

- "Nu, nu e vorba de tine, e vorba ca ea nu... Pe noi nu ne suspecteaza si nu ne-a facut inculpati decat pe denuntul ei. Da' pe noi n-o sa ne judece pe niciun denunt, pentru c-a intrat legea asta alaltaieri, ti-am spus c-a plecat la Monitorul Oficial. A citit-o si nasa-mea - care lucreaza si ea la Guvernul Romaniei - si a zis Iuli, e decizie data de Inalta Curte de Casatie! Nu poate sa va denunte pe... a... sa te mai denunte, sa te judece, ca... Eu eram pe denuntul ei, facut de mine! ....decat la sa... in termen de 6 luni! Pe voi v-a denuntat dupa 1 an si jumatate! Pe mine. Sau si pe directoarele alelalte. Acuma... nu vezi javra? Nu stie de unde, pe cine sa mai bage ca sa-i mai taie ei din bani".