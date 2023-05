DOSAR din PANDEMIE|Discuția de taină a omului lui Robu legată de `coronavirușii`decedați - Stabilirea planului de `fidelizare` a celui `ce dă de mâncare`

STIRIPESURSE a prezentat recent dedesubturile a două dosare de mare corupție, deferite justiției de Direcția Națională Anticorupție, în care au fost cercetate fapte penale de profil comise în legătură cu achiziția de materiale în perioada pandemiei.

Este de amintit că faptele comise în perioada Ordinului președintelui Iohannis sunt de gravitate, ordinul președintelui din perioada pandemiei echivalând cu rigorile perioadelor de război sau de asediu.

În altă ordine de idei este de amintit că în perioada pandemiei mai mulți factori decizionali au comis pretinse fapte de corupție în legătură cu achiziționarea intempestivă și rapidă a unor aparate medicale sau materiale necesare combaterii pandemiei de Covid-19.

DNA a arătat în răspunsuri oficiale că are în lucru zeci de dosare în care cercetează numeroase fapte de corupție petrecute la nivel național în legătură cu achizițiile pentru pandemie dar și în context conex.

O mențiune ce se impune a fi făcută este aceea că marea majoritate a acestor dosare instrumentate e reprezentată de dosare cu acorduri de recunoaștere a vinovăției, ce au la bază câte un singur inculpat, cauze trimise pe rolurile instanțelor de judecată.

Din actele oficiale intrate în posesia STIRIPESURSE rezultă că peste 60 de astfel de dosare au ajuns pe rolul instanțelor de judecată din întreaga țară.

Al treilea dosar pe care îl va prezenta în detaliu STIRIPESURSE se referă la directorul executiv al Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, Emilian Florin Răvășilă, trimis în judecată pentru pretinse fapte de luare de mită în formă continuată, trafic de influență, folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată și fals în declarații.

Alături de acesta mai este judecat în acest mare dosar de corupție și afaceristul Alin Constantin Agafiței, pentru complicitate la toate faptele funcționarului public.

În dosarul transmis judecătorilor Tribunalului Timiș anchetatorii arată că acesta încasa mită pentru favorizarea și divulgarea de informații unui om de afaceri a căror firme s-au ocupat inclusiv cu gestionarea înmormântării decedaților Covid-19.

Fidelitate infracțională

Fidel planului stabilit de fraudare a procedurii de achiziție publică și a licitației propriu-zise, scriu procurorii în dosarul de la instanță, „Răvășilă Emilian Florin a continuat să se întâlnească cu Batori Octavian Mihai și cu Agafiței Alin Constantin, pentru a stabili detaliile întregii operațiuni puse la cale de cei trei, dar și pentru a stabili sumele de bani și alte foloase pe care acesta urmează să le primească de la Batori Octavian Mihai cu sprijinul lui Agafiței Alin Constantin, pentru ”serviciile” prestate și pentru faptul că și-a încălcat și își va mai încălca întru-totul atribuțiile de serviciu cu ocazia procedurilor de concesionare a serviciilor funerare în cimitirele de pe raza Mun. Timișoara”.

Astfel, la data de 1 aprilie 2020 Răvășilă Emilian Florin a avut stabilită o întâlnire cu Batori Octavian Mihai și cu Agafiței Alin Constantin, întrucât, cel din urmă i-a transmis prin intermediul aplicației WhatsApp un mesaj ” Buna ziua !!!”, iar Răvășilă Emilian Florin l-a întrebat ”Unde sunteti?...Vin acum !”.

S-au înregistrat între ei

„Întâlnirea din data de 01.04.2020 a fost înregistrată în mediu ambiental, de către Agafiței Alin Constantin cu mijloace proprii, respectiv cu propriul telefon mobil, iar ulterior a fost identificată și cu ocazia percheziției informatice.

Discuția înregistrată în mediu ambiental de către Agafiței Alin Constantin a fost redată în formă scrisă, ... și rezultă în mod cert, modul în care cei 3 au hotărât să controleze și să gestioneze serviciile funerare în cimitirele de pe raza Mun. Timișoara, să fraudeze și să câștige prima licitație publică la care urmau să participe, precum și sumele de bani, respectiv procentul pe care funcționarul public Răvășilă Emilian Florin urma să îl încaseze atât pentru această fraudare a procedurii de licitație publică, cât și pentru a favoriza societatea comercială Casa Funerară Octavian și Adi SRL, reprezentată de Batori Octavian Mihai în concesionarea serviciilor funerare în cimitirele în cauză și pentru a interveni pe lângă diverși funcționari publici, astfel încât aceștia să efectueze demersuri de natură a-i favoriza firmele controlate de Batori Octavian Mihai”, mai notează anchetatorii în dosar.

Discuția

„Răvășită Emilian Florin : ...în Timișoara. Eu vreau să fac un cimitir. Si când am început să sap acolo deja am dat de morți și de răniți și de cadavre.

Batori Octavian Mihai: Unde?

Răvășită Emilian Florin : Acolo.

Batori Octavian Mihai: La Militar?

Răvășilă Emilian Florin : Lângă Militar.

Batori Octavian Mihai: Lângă?

Răvășilă Emilian Florin : Lângă.

Batori Octavian Mihai: Deci sub viaduct?

Răvășilă Emilian Florin : În lateral de viaduct.

Batori Octavian Mihai: În lateral, da.

Răvășilă Emilian Florin : Eu cu. cu militarii, cu generalul, am vorbit cu el, am fost pe la el, am fost și la adjunct, am fost și la jurist și la toți, îmi dau 5.000 de metrii pătrați.

Batori Octavian Mihai : Din el?

Răvășilă Emilian Florin : Din ăla actual.

Batori Octavian Mihai: (n.n. neinteligibil)

Răvășilă Emilian Florin : Pentru ca. Pentru ca să pot să îngrop CORONAVIRUȘII, ca să nu îi împrăștii peste tot.

” Răvășilă Emilian Florin: ..s-or (limbaj trivial) de cap, pentru că am vorbit cu prefecta și i-am spus de tine și o zis ”Eu am auzit de OCTA VIAN și îi bun OCTA VIAN”. Acuma am vorbit cu șef de....cu șefa de cabinet a lu...a lu primaru, cu SANDA și i-am spus, bă, OCTAVIAN trebuie să fie în prima fază. În primul rând, acolo. ”Ăsta-i ăla ce dă mâncare ” (n.n. Răvășilă Emilian Florin redă spusele numitei SANDA). Da, ăsta este al nostru și trebuie să îl susținem. ”Bine, îl susținem” (n.n. Răvășilă Emilian Florin redă spusele numitei SANDA). Stai să vezi, uită aici ! Imediat îți arăt și ..ce zici de asta? Uită aici, numai un pic. are PUZ pe ăsta. Acolo în stânga îi cimitirul ordtodox, care l-am dat la.Ronaț.

Batori Octavian Mihai: Da.

Răvășilă Emilian Florin : În dreapta îi Militar, în spate îi musulman și lângă Musulman are el dunga aia roșie, îi a lui.

Batori Octavian Mihai: Da.

Răvășilă Emilian Florin : Are 17.650.

Batori Octavian Mihai : Îhî. Ăl măi plin care-i? Plinul? Ăla plinul cine-i?

Răvășilă Emilian Florin : Ăsta plin îi Ortodox.

Batori Octavian Mihai: Ortodoxul. Și Militaru îi în dreapta.

Răvășilă Emilian Florin : Militaru-i aici.

Batori Octavian Mihai: Ăla mai puțin.

Răvășilă Emilian Florin: Aici avem mult.

Batori Octavian Mihai: Da.

Răvășilă Emilian Florin : Ortodoxu vreau să il iau. Batori Octavian Mihai: Da.

Răvășilă Emilian Florin : Vreau să il iau și pe ăla Ortodox. Mă doare-n ( limbaj trivial), acuma cât îi....cât i ordonanța dată le iau.

Batori Octavian Mihai: Da, da.

Răvășilă Emilian Florin : Deci, fii atent aici. Uită ce am trimis la....la doamna prefect. Uită ultima adresă. Vezi, ultima adresă. Da?

Batori Octavian Mihai : (n.n. neinteligibil, pare că citește ceea ce îi arată Răvășilă Florin). Și al doilea cine-i? DENIS și ALEX sau nu ?

Răvășilă Emilian Florin : GO.nu, nu am băgat pe go (n.n. neinteligibil) am băgat pe GOOD COMPANY, care-i OBELISCU, FUNERALIA TM și ADH MATKONS.

Batori Octavian Mihai : Îhî.

Răvășilă Emilian Florin : Ăștia 6 sunteți, ..uite aici!

Batori Octavian Mihai: Da.

Răvășilă Emilian Florin :Ăștia sunteți care i-am ...i-am trimis în.la toate primăriile din județ.

Batori Octavian Mihai : Da, da, da. Îhî. Ei?

Răvășilă Emilian Florin : Nu, deci mie mi-a cerut.

Batori Octavian Mihai: Da. Dumneavoastră i-ați dat aici.

Răvășilă Emilian Florin : Eu cu prefectura am în felul următor: eu mă ocup de municipiul Timișoara și mi-a spus, băi, dă-mi pe cineva, dă-mi niște firme care să ..care au potențial, care au capacitate, să poată să acționeze la nivelul întregului județ. Te-am trecut pe tine primul.

Batori Octavian Mihai: Da.

Răvășilă Emilian Florin : Așa că..pe DENIS ALEX nici măcar nu l-am trecut, l-am ( limbaj licențios) în gură. Eu mă judec cu ei și eu am argumente clare, pe... pe... uită-te aici.

Batori Octavian Mihai : Da. Nu-i.MARA, MARA nu se bagă, mi-a zis direct. Răvășilă Emilian Florin : Eu l-am băgat așa..

Batori Octavian Mihai: Da.

Răvășilă Emilian Florin : ....pentru că n-aveam cum să te trec numai pe tine și pe ADH MARKONS, pe....pe Andrei din.din Buziașului...

Batori Octavian Mihai: Da! ””, s-a discutat în prima fază a afacerii judiciare cercetate de procurorii DNA Timișoara.

Dosarul pe scurt

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

RĂVĂȘILĂ EMILIAN FLORIN, la data faptelor director executiv al Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:

- luare de mită în formă continuată,

- trafic de influență,

- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată,

- fals în declarații,

Persoană fizică, om de afaceri, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:

- complicitate la luare de mită în formă continuată,

- complicitate la trafic de influență,

- complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată, (două fapte).

Afaceri paralele cu cazările Covid

În rechizitoriul întocmit, procurorii anticorupție timișoreni notează că în perioada 2019 - 2020, inculpatul Răvășilă Emilian Florin, în calitatea menționată mai sus, beneficiind de ajutorul celuilalt inculpat, ar fi acceptat promisiunea remiterii de către administratorul unei societăți comerciale a unor sume reprezentând 50% din profitul ce urma să fie realizat de firma respectivă (procentaj de 50% estimat la valoarea de 859.955 lei), din încheierea unor viitoare contracte ce vizau concesionarea serviciilor de exploatare și întreținere a cimitirelor de pe raza municipiului Timișoara.

Pentru banii respectivi, inculpatul Răvășilă Emilian Florin trebuia să se asigure că firma omului de afaceri va câștiga licitațiile respective.

În aceste condiții, funcționarul public i-ar fi transmis omului de afaceri, prin același intermediar, informații nedestinate publicității care i-ar fi permis acestuia să câștige o licitație ce viza exploatarea și întreținerea cimitirelor umane situate pe str. Rusu Șirianu și pe Calea Șagului din Municipiul Timișoara – Lotul I.

În același context, inculpatul Răvășilă Emilian Florin, în calitate și de președinte titular al comisiei de evaluare, ar fi întocmit și semnat - Declarația de confidențialitate și imparțialitate, în care a menționat în mod nereal, printre altele, că nu are niciun interes direct sau indirect, de natură personală, financiară, economică ori de altă natură în referire la procedura de atribuire a contractului de mai sus.

Pentru „ajutorul” oferit, inculpatul Răvășilă Emilian Florin ar fi primit de la omul de afaceri sumele de 5.000 euro și 30.000 lei, reprezentând parte din procentajul de 50% promis anterior.

La data de 01 aprilie 2020, inculpatul Răvășilă Emilian Florin, beneficiind de ajutorul aceluiași intermediar, ar fi acceptat promisiunea remiterii, de către același om de afaceri, a sumei de 500 de lei pentru fiecare persoană decedată din cauza virusului COVID-19, pentru ca funcționarul să sprijine societatea acestuia în câștigarea contractelor de concesiune ce aveau ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane în care urmau să fie înhumate persoanele decedate din cauza virusului menționat mai sus.

2. În data de 01 aprilie 2020, inculpatul Răvășilă Emilian Florin, în aceeași calitate, beneficiind de ajutorul celuilalt inculpat, l-ar fi convins pe același om de afaceri că are influență asupra funcționarilor publici cu atribuții în domeniul gestionării și combaterii pandemiei COVID-19 și asupra reprezentanților societăților comerciale care prestau servicii de cazare pentru persoanele aflate în carantină și că-i va determina pe aceștia să încheie mai multe contracte cu societățile omului de afaceri. Pentru acest „ajutor” inculpatul Răvășilă Emilian Florin ar fi acceptat promisiunea remiterii de către omul de afaceri a unui procentaj de 10 % din contravaloarea facturilor fiscale pe care societățile sale urmau să le încaseze pentru porțiile de mâncare livrate, precum și pentru serviciile oferite în legătură cu prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19.

Ulterior, la data de 08.04.2020, inculpatul Răvășilă Emilian Florin ar fi revenit asupra înțelegerii inițiale și i-ar fi pretins omului de afaceri, prin intermediul celuilalt inculpat, suma de 10 lei pentru fiecare porție de mâncare livrată (întrucât procentul pretins inițial, de 10%, ar fi reprezentat în final o sumă mai mică de 10 lei, aferentă fiecărei porții de mâncare livrate).

3. În cursul lunii iulie 2020, același om de afaceri, prin intermediul inculpatului cercetat în prezenta cauză, ar fi remis lui Căprariu Alin Sergiu, la vremea respectivă și în prezent, funcționar public în cadrul Biroului Monitorizare Trafic din Primăria municipiului Timișoara, suma de 8.800 lei pentru „ajutorul” acordat în obținerea contractului ce viza „prestări servicii aferente indemnizației de cazare pentru personalul carantinat în containerele Municipiului Timișoara” și a contractului de „prestări servicii aferente indemnizației de cazare a personalului din sistemul public sanitar conform O.M. 8/09.04.2020”.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timiș cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

S-a detonat la DNA

Anterior, în cauză, procurorii anticorupție au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu inculpații:

CĂPRARIU ALIN SERGIU, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată,

Persoană fizică, om de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- dare de mită în formă continuată,

- cumpărare de influență,

- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată, (2 fapte).

În prezența apărătorilor aleși, inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:

- 1 an de închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, pe un termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea unor drepturi, în cazul lui Căprariu Alin Sergiu,

- 3 ani de închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, pe un termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea unor drepturi, în cazul omului de afaceri.