Stoltenberg cere aliaților NATO să cumpere tehnică militară modernă pentru Ucraina, în vederea aderării

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni că se aşteaptă ca aliaţii să convină la summitul din iulie, de la Vilnius, asupra unui program de asistenţă care să permită Ucrainei apropierea de standardele militare ale alianţei, transmite Reuters.

El a precizat că ar fi un program "multi-anual" pentru a ajuta Kievul în tranziţia de la "standardele, doctrinele şi echipamentele din epoca sovietică" la cele ale NATO, astfel încât forţele ucrainene să poată acţiona alături de cele aliate.

La Summitul pentru Democraţie de la Copenhaga, Stoltenberg a mai spus că astfel Ucraina va fi ajutată şi "să avanseze către statutul de membru al NATO", urmărit de Kiev în timp ce primeşte armament occidental avansat pentru a rezista în faţa agresiunii ruse.

Stoltenberg s-a exprimat după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski insistase din nou, luni, asupra unei "decizii politice pozitive" la Vilnius privind aderarea ţării sale la NATO.

Secretarul general a mai declarat că intenţionează să renunţe la funcţie în octombrie, când îi expiră actualul mandat la conducerea NATO. "Am arătat clar că nu am alte planuri în afară de plecare în octombrie. Va fi aproape de două ori mai mult decât s-a planificat iniţial. Şi asta e tot ce am de spus despre subiect", a insistat el, adăugând că până atunci este "complet concentrat" asupra îndatoririlor pe care le are.