Strângere de fonduri pentru lupta cu pandemie din golf - Tiger Woods va fi prezent la un turneul demonstrativ în 24 mai

Turneul demonstrativ de golf cu participarea celebrilor jucători americani Tiger Woods şi Phil Mickelson, dar şi a două legende ale fotbalului american, Tom Brady şi Peyton Manning, va avea loc pe 24 mai, fiind destinat strângerii de fonduri pentru lupta împotriva pandemiei de coronavirus, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Intitulat "The Match: Champions for Charity", turneul se va desfăşura sub egida PGA Tour la Medalist Golf Club din Hobe Sound, statul Florida. Cei patru participanţi vor dona suma totală de 10 milioane de dolari pentru lupta împotriva COVID-19.

Evenimentul se va desfăşura cu ocazia weekend-ului "Memorial Day" (23-25 mai), în care America aduce un omagiu soldaţilor morţi în luptă. PGA Tour speră că sezonul de golf va putea fi reluat la circa două săptămâni după acest turneu demonstrativ.

Medalist Golf Club, deschis în 1995, este terenul pe care joacă numeroşi sportivi din PGA, printre care Tiger Woods, câştigătorul a 15 turnee majore. Woods a concurat ultima oară în februarie, înainte de a se retrage din cauza unei accidentări la spate. PGA a anulat următoarele competiţii din cauza pandemiei.