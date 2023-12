Stresul, răutatea, nervii și mâncarea acidă sunt principalii factori care declanșează cancerul în organismul uman

Cancerul este o ecuație pe care medicii au descifrat-o asta deși extrem de mulți români mor de această boală nemiloasă. Medicul Virgiliu Stroescu spune că alimentația corectă joacă un rol de numai 60% atunci când vine vorba de cancer, acesta fiind influențat mult și de alți factori.

„Depinde din ce punct de vedere vorbim, deoarece în Biblie nu apare ideea că omul trebuie să postească înainte de sărbători. Deci, asta este o chestiune mai mult de tradiție, nu e o problemă pur religioasă. S-a făcut socoteală că toate posturile de peste an ar însemna o zi de post, o zi normală, dacă tragi linie. Și punctul respectiv face foarte bine, deoarece toată hrana animală nu e sănătoasă. Noi suntem făcuți de Creator să mâncăm hrană bazică, nu acidă. Aciditatea ne face foarte rău. Tot cancerul apare de la aciditate. Problema este așa: omul dacă mănâncă hrană acidă, cancerul apare foarte ușor. Și atunci au gândit cei care gândesc religios: „hai să facem o detoxifiere”. Adică nu mâncăm decât hrană vegetală așa cum a fost în Eden. Și este renumit faptul că există niște ameliorări formidabile în cazul celor care țin postul. Hrana animală are factor de creștere și dacă avem o celulă canceroasă și îi dai hrană animală, cancerul crește. Cancerul are trei etape. Prima este inițierea. A doua este promovarea și a treia este progresia. În fiecare celulă și în fiecare secundă în corpul nostru se fac celule canceroase. Creatorul a pus la ramificația vaselor niște celule numite „killer”. Permanent, prin ele, corpul scapă de celulele canceroase. În grâu apare un acid fitic și mulți îl critică, spunând că acesta blochează calciul și magneziul. El apare în cereale ca să nu aibă prea mult fier, iar prea mult fier aduce cancer. Cancerul este o boală polifactorială, nu e doar despre hrană. Hrana e doar 60%. Cancerul vine și de la: aer, nervi, divorț, alcool, prea mult stat, nervi. Ce este stresul? Nu este suma lucrurilor care ne supără, ci modul în care noi reacționăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Stresul înseamnă: „ce poziție avem noi față de ceea ce se întâmplă” a declarat Virgil Stroescu în exclusivitate pentru România TV.