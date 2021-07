STUDIU: În pandemie s-a consumat mai mult alcool. E produsul cu cea mai mare creștere

Vânzările de băuturi alcoolice s-au majorat cu 9% în acest an faţă de anul trecut şi cu 25,9% faţă de 2019, fiind produsul cu cea mai mare creştere în timpul pandemiei din piaţa FMCG, a declarat, joi, Daniela Popescu, retail services leader NielsenIQ, într-o conferinţă de specialitate.

Potrivit Agerpres, din totalul pieţei de FMCG (Fast Mover Consumer Goods - bunuri de consum cu mişcare rapidă n.r.) , 53% reprezintă produsele alimentare, 17% băuturile non-alcoolice, 15% cele alcoolice şi 15% medicamentele.

Vânzările de alimente au crescut cu 1,5% în acest an şi cu 21% faţă de 2019. Cele de băuturi non-alcoolice, cu 7,7% faţă de anul trecut şi cu 13,5% faţă de 2019, iar, în cazul medicamentelor, creşterea a fost de 0,4%, respectiv 11,7%."Aşa arată poza pieţei de FMCG. Aş vrea să mă opresc asupra băuturilor alcoolice. Tot anul trecut, băuturile alcoolice au crescut în toate canalele, inclusiv în benzinării. Ne-am întrebat ce se va întâmpla cu aceste vânzări când vom putea ieşi din casă, când vom putea merge la restaurant, dar vedem că ele au continuat să crească cu 9% în acest an", a arătat reprezentanta companiei de analiză a pieţei.Această creştere are loc şi pe fondul unei promovări intensive, 30% din vânzările de băuturi alcoolice având loc în cadrul unei promoţii, după cum arată datele din mai 2021.

O altă categorie care a crescut foarte mult şi creşte în continuare este cea a produselor destinate animalelor de companie, pentru că anul trecut foarte mulţi au adoptat un câine sau o pisică.



În ceea ce priveşte comerţul online, cota de piaţă a acestuia s-a dublat în aproape toate ţările UE.



"A existat întrebarea dacă acest lucru este de durată sau dacă se va schimba de îndată ce vom putea merge şi fizic la magazin. Răspunsul este că acest trend va rămâne. Vânzările e-commerce în România pentru retailerii care vând şi fizic şi online au crescut cu 29% în 2021 şi trebuie să luăm în calcul că această creştere de 29% vine peste acel boom din 2020, când am fost în lockdown şi am avut cu toţii foarte multe restricţii", a mai spus reprezentanta Nielsen.



Astfel, în cazul produselor electronice şi a celor destinate bebeluşilor, peste 60% din consumatori declarau că îşi fac cumpărăturile exclusiv în zona online, la finalul anului 2020.



Studiile Nielsen au mai relevat că nu mai este atât de important driverul privind proximitatea geografică, ci, în acest an, pentru prima dată importanţa acestuia a fost în scădere. În schimb consumatorii caută mai mult ca un magazin să aibă promoţii, programe de loialitate, dar şi produse noi şi inovaţii.