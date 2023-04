SUA: o femeie își folosește economiile de-o viață pentru a deschide o afacere la care puțini s-ar fi gândit

O americancă în vârstă de 43 de ani și-a folosit economiile de-o viață pentru a deschide un bar care difuzează doar sporturi feminine. Ea a investit 27.000 de dolari și a câștigat aproape 1 milion de dolari în opt luni, potrivit CNBC, citat de Mediafax.

Jenny Nguyen a semnat contractul de închiriere pentru a-și crea barul visurilor sale în urma cu un an. Acesta se numește „The Sports Bra" și se află în Portland, Oregon.

Televizoarele din barul sportiv difuzează doar competiții feminine. Afacerea de nișă a mers nesperat de bine în ciuda inflației record din ultimul an. The Sports Bra a adus venituri de 944.000 de dolari în primele opt luni de activitate din anul 2022.

Idee pornită dintr-o pasiune

Ideea afacerii a pornit de la obsesia proprietarei pentru sporturile feminine și frustrarea ei față de lipsa acestora de pe ecranele tv din spațiile publice. Ea și-a investit toți banii în afacere, aproximativ 27.000 de dolari, dar a făcut și un împrumut în valoare de 40.000 de dolari. De asemenea, a lansat o campanie de strângere de fonduri prin care a adunat peste 100.000 de dolari.

„Eu, personal, am crezut că ideea era genială și că era ceea ce lumea are nevoie. Dar nu aveam nicio idee că lumea o va dori. Am vrut doar să încerc", a precizat Nguyen.