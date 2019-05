Subprefectul Clujului, repus în funcție de instanță, pierde procesul cu Guvernul și pleacă din Prefectură

Subprefectul județului Cluj, Gyorke Zoltan, care a fost repus de instanță după ce fusese eliberat din funcție, a pierdut procesul cu Guvernul României, decizia fiind definitivă, astfel că va părăsi Prefectura și va activa, în continuare, ca inspector guvernamental, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit sentinței definitive emise, joi, de Curtea de Apel Cluj, instanța a admis recursurile declarate de Guvernul României, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Afacerilor Interne împotriva sentinţei Tribunalului Cluj care a suspendat în 12 martie Hotărârea de Guvern de eliberare a lui Gyorke Zoltan din funcția de subprefect.

Gyorke Zoltan a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX că, în urma deciziei Curții de Apel Cluj, va părăsi Prefectura Cluj și va activa ca inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, conform mobilității înalților funcționari publici.

„Am pierdut procesul cu Guvernul, după ce Curtea de Apel Cluj a admis, joi, recursul formulat la sentința Tribunalului Cluj care a suspendat HG prin care am fost eliberat din funcția de subprefect. Inițial, eu am depus o acțiune în instanță de suspendare a HG privind eliberarea mea din funcție, considerând-o nelegală, și am câștigat, dar Guvernul a depus recurs, pe care l-am pierdut. Săptămâna viitoare voi depune, tot la Tribunalul Cluj, o altă acțiune, de această dată de anulare a HG respectivă. Procesul pe această temă încă nu e la final”, a spus Gyorke.

În urma sentinței CA Cluj, Prefectura Cluj rămâne cu suprefectul Alin Danci, numit de Guvern în locul lui Gyorke, după ce instituția a funcționat din luna martie într-o situație inedită, cu doi subprefecți, unul numit de Guvern, celălalt repus de instanță după eliberarea din funcție.