Succesoarea Angelei Merkel își exprimă viziunea asupra UE - Supraviețuiește cel mai adapat

Uniunea Europeană trebuie să se schimbe pentru a putea prospera într-o ''competiţie a sistemelor'' cu China şi SUA, a declarat într-un interviu acordat publicaţiei Politico noua şefă a Uniunii Creştin-Democrate (CDU) germane, Annegret Kramp-Karrenbauer, potrivit Agerpres.

În interviul publicat vineri, Kramp-Karrenbauer a schiţat o viziune care ar consta în revizuirea politicii UE privind competitivitatea pentru a crea companii ''campion al Europei'', cu o atenţie sporită acordată politicii industriale şi stabilirea unui echilibru între integrarea europeană tot mai aprofundată cerută de preşedintele francez Emmanuel Macron şi abordarea mai precaută a Berlinului şi a altor state din UE faţă de un asemenea model de integrare.''Ceea ce văd şi simt este că lumea îşi reface ordinea, că vechile certitudini dispar. Văd provocarea pentru Europa de a stabili standardele în acest proces'', spune Kramp-Karrenbauer, aleasă în decembrie la congresul CDU să-i succeadă Angelei Merkel la conducerea formaţiunii, devenind astfel şi favorita preluării postului de cancelar după ce şefa executivului de la Berlin îşi va fi încheiat şi cel de-al patrulea mandat, despre care Merkel a promis că va fi ultimul.''Europa nu poate fi doar un receptor al deciziilor strategice luate de alţii, şi anume de China sau SUA. Trebuie să fim noi înşine puternici pentru a modela regulile globale'', a indicat lidera CDU. Dar ''nu sunt pe deplin sigură că suntem conştienţi de această provocare şi suficient de pregătiţi pentru ea'', a completat Annegret Kramp-Karrenbauer, zisă şi AKK, conform iniţialelor ei, sau mini-Merkel, datorită apropierii sale de actualul cancelar, deşi noua lideră a CDU are un profil mai conservator social.Vorbind despre alegerile europene din luna mai, ea a menţionat că obiectivul CDU este să contribuie la realizarea unei majorităţi a ''forţelor europene constructive'' în viitorul Parlament European, respectiv o majoritate în care alături de Partidul Popular European (PPE) - din care face parte şi CDU - să poată fi socialiştii, liberalii, centriştii preşedintelui Macron şi, posibil, Verzii, dar în niciun caz populiştii de stânga sau de dreapta.Întrebată dacă premierul ungar Viktor Orban şi partidul acestuia (Fidesz, membru PPE) pot face parte dintr-o asemenea majoritate, Kramp-Karrenbauer a răspuns că această chestiune reprezintă ''o situaţie foarte dificilă pentru PPE''.''Există elemente ale politicilor lui Viktor Orban care ne unesc în foarte mare măsură - de exemplu conceptul economiei sociale de piaţă (...) Dar există poziţii ale Fidesz, sau ale lui Viktor Orban, în chestiuni precum statul de drept sau independenţa academică, astfel că, strict din punctul meu de vedere, procedura relevantă a fost lansată de către Uniunea Europeană (activarea articolului 7 n.red.)'', a explicat ea în interviul acordat Politico, părând însă de acord cu faptul că, în pofida criticilor faţă de situaţia statului de drept, partidul Fidesz nu a fost totuşi exclus din PPE.''Atât timp cât Fidesz rămâne parte a PPE, oricât de dificil ar fi acest lucru, există o şansă de a discuta despre aceste poziţii printr-un dialog. Şi ne-am deposeda singuri de această ocazie dacă ne-am separa'', a argumentat lidera CDU.Ea s-a arătat a fi o susţinătoare puternică a sistemului ''Spitzenkandidat'', prin care partidele pan-europene desemnează pentru scrutinul din luna mai un cap de listă care este şi candidatul lor pentru postul de preşedinte al Comisiei Europene. Dar mulţi lideri europeni nu agreează acest sistem, ei considerând că şefii de stat sau de guvern (reuniţi în Consiliul European) ar trebui să aibă libertatea de a-l propune pe viitorul şef al executivului european. În virtutea sistemului ''Spitzenkandidat'', favorit pentru acest post pare a fi germanul Manfred Weber - membru al Uniunii Creştin-Sociale (CSU), partid care este sora bavareză a CDU -, faţă de care Kramp-Karrenbauer şi-a manifestat sprijinul deplin.Referindu-se la subiectul integrării europene şi la cel al cooperării franco-germane, ea a semnalat că va continua abordarea echilibrată a Angelei Merkel de a se avansa în această integrare mai degrabă cu precauţie decât prin paşi majori.Lidera CDU a mai precizat că sprijină conceptul unei armate europene, susţinut de Macron, dar îl vede mai mult ca pe o cooperare între armate naţionale, nu pe o înlocuire a acestora.Annegret Kramp-Karrenbauer, a cărei regiune natală se află aproape de frontiera cu Franţa, a ţinut să asigure celelalte state ale UE că o cooperare sporită între Franţa şi Germania nu este o ameninţare pentru blocul comunitar ca entitate.''Forţa Europei stă în faptul că în final mereu am reuşit să ne înţelegem, iar aceasta cere multe discuţii - probabil chiar mai multe ca în trecut -, echilibru, să ţinem cont de ţările individuale. Şi pentru aceasta este important să existe o axă franco-germană care să funcţioneze bine, dar le fel de important este să spunem clar că ea nu are exclusivitatea'', a argumentat lidera CDU.Publicaţia Politico i-a luat acest interviu lui Kramp-Karrenbauer cu ocazia primei sale vizite la Bruxelles în calitate de şefă a CDU, ea fiind până la propulsarea sa la vârful partidului o cvasi-necunoscută în lumea politică.