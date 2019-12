Summer Well 2020: Tom Walker, Nothing But Thieves, Of Monsters & Men sunt primii artiști confirmați

Tom Walker, Nothing But Thieves și Of Monsters & Men sunt primii artiști confirmați pentru cea de-a zecea ediție a Summer Well Festival, care va avea loc anul viitor, în perioada 7 - 9 august, pe Domeniul Știrbey din Buftea, anunță Smart Radio, potrivit Mediafax.

Scoțianul Thomas Walker, născut în 1991, este compozitor și cântăreț care a devenit celebru cu single-ul "Leave a Light On", ce a ocupat poziția a șaptea în UK Singles Chart anul trecut. Primul său album de studio a fost lansat în martie anul acesta, cu titlul "What a Time to Be Alive".

Citește și: Scene înfiorătoare - Președintele unei asociații naționaliste şi-a pus capăt zilelor chiar de Ziua României folosind tricolorul

Nothing but Thieves este o trupă britanică de rock alternativ formată în 2012. Albumul de debut care poartă numele trupei a fost lansat în 2015 și a fost urmat de "Broken Machine", doi ani mai târziu.

Islandezii de la Of Monsters And Men au devenit cunoscuți după ce au câștigat o competiție locală a trupelor, Músíktilraunir, în 2010. Formația indie folk/pop și-a lansat albumul de debut "My Head Is an Animal", în 2011, iar materialul discografic a ajuns pe prima poziție în topuri din Australia, Islanda, Irlanda și SUA. Single-ul "Little Talks" a avut un mare succes internațional. Of Monsters and Men a primit în 2013 premiul European Border Breakers.