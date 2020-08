SURPRIZA SERII Mohammad Murad candidează la alegerile locale! Sloganul său: 'Un primar care te ascultă'

Preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, Mohammad Murad, şi-a anunţat sâmbătă seara, candidatura la Primăria Constanţa ca independent.

Murad a deschis oficial sâmbătă seara Complexul Amfiteatru – Belvedere – Panoramic, iar cu acest prilej a făcut şi anunţul legat de candidatura la Primăria Constanţa.

“Am promis că odată cu inaugurarea voi alege o opţiune dacă voi candida sau nu. Cred că a venit momentul să mă apuc de alte proiecte mai importante. Şi de asta m-am îmbrăcat jumătate ca muncitor de şantier, cu acest ciocan în mână şi jumătate în halat de medic care are grijă de oameni şi în special de bătrâni. Da, răspunsul meu este voi candida la funcţia de primar al Constanţei”, a declarat preşedintele FPTR, conform news.ro.

El crede că atunci când cineva are un eşec, trebuie să îşi asume răspunderea, iar clasa politică a eşuat deoarece nu a putut schimba lucrurile în bine în ultimii 30 de ani.

“În viaţă, când asumi o răspundere şi ai un eşec, trebuie să îl asumi. Din păcate, clasa politică are un eşec şi în special în administraţia locală. Are un eşec pentru că nu am putut noi ani de zile, din toate punctele de vedere să schimbăm lucrurile în aşa fel încât să nu fim miraţi cât de frumos este în Turcia, în Grecia, în Italia sau în Franţa. Cred că după 30 de ani aş fi putut să pun un pariu cu orice primar de aici sau din altă parte că sunt în stare să termin Complexul Amfiteatru – Belvedere – Panoramic în patru luni sau cinci luni de zile, iar el să nu poată să termine tunsul ierbii? Credeţi că aşa e normal? Nu”, a spus Mohammad Murad.

El a precizat că doreşte să dea înapoi oamenilor tot ce a acumulat până în prezent şi a menţionat că îi respectă pe toţi candidaţii la funcţia de primar al Constanţei.

Murad a mai afirmat că nu are nevoie de bani şi nimeni nu îl poate corupe şi că doreşte aducă starea de normalitate

“Constanţa va arăta ca acest loc. Provin dintre oameni şi înţeleg. La mine nu există birou, biroul este şantierul, biroul este spitalul, este bătrânul care are nevoie să-l asculţi şi îi voi asculta pe toţi. Întotdeauna avem ce învăţa de la cei în vârstă. Voi lupta şi voi fi cel mai mare luptător împotriva sărăciei. Nu am nevoie de bani, nimeni nu îmi poate oferi nimic care să mă corupă pe mine. Durerea mea este să aducem totul la o normalitate. Aşa cum spunea domnul preşedinte Iohannis o să mergem să aducem lumea la normalitate”, a explicat Mohammad Murad.

El va candida sub sloganul “Un primar care te ascultă”.

În urmă cu o săptămână, premierul Ludovic Orban a fost prezent la inaugurarea acestui complex hotelier din Olimp, iar Murad i-a cerut atunci să fie mai multe controale preventive şi mai puţine amenzi în turism.