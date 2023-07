SURSE Hellvig s-ar pregăti pentru a deveni președinte - Cum ar arăta echipa de campanie - Intenții și `data de lansare`

Surse din mediul informativ afirmă că plecarea lui Eduard Hellvig de la cârma Serviciului Român de Informații nu ar fi una întâmplătoare sau lipsită de interes ori previziune.

Mai precis, susțin acestea, Eduard Hellvig ar dori să candideze în 2024 la alegerile prezidențiale ce vor avea loc.

Mai precis, sugerează sursele arătate, acesta „își pregătește echipa pentru prezidențiale”, și indică grosier și despre ce „actori„ ar fi vorba.

„O parte din PNL, PMP, ORBAN merg cu el”

Potrivit surselor indicate se pare că s-ar pregăti inființarea unei noi formațiuni politice din partea căruia să candideze Eduard Hellvig. Sursele citate nu pot indica denumirea noii formațiuni dar susțin că „o parte din PNL, PMP, ORBAN merg cu el”.

„Se pare ca el e surpriza. va sta cuminte câteva luni apoi BUM. Va rupe PNL. Concret, sa scape de ce e PDL”, afirmă sursele invocate.

„Data de lansare”

Aceleași surse afirmă că anunțul oficial privind această întreagă situație, privind noua formațiune și alte detalii, ar fi planificat să aibă loc după data de 1 ianuarie 2024, dată după care inclusiv Mircea Geoană și-ar putea anunța candidatura.

"Nu ia pe nimeni prin surprindere această veste. Se discuta în spaţiul public de câteva luni bune despre demisia sau schimbarea lui Eduard Hellvig de la şefia SRI. Probabil că acum a primit sau au primit lumina de la Klaus Iohannis sau din alte părţi pentru a putea să facă un pas în spate.

Ne uităm cu atenţie la evoluţiile care au loc în aceste zile, pentru că ne interesează atât numele persoanei care va ocupa funcţia de şef al SRI, cât şi traseul domnului Hellvig, având in vedere că mai mulţi lideri ai PNL îl aminteau în declaraţiile lor drept posibil prezidenţiabil", se arată într-o declaraţie a Departamentului de comunicare al AUR.

La final de mandat

Eduard Hellvig și-a anunțat retragerea din funcția de director al SRI. La final, acesta a explicat că ”pietrificarea în funcție nu este bună”, iar el a preferat să se retragă pentru că a reușit să modernizeze Serviciul, iar de acum este nevoie de un nou suflu.

”Consider că, din moment ce mi-am atins obiectivele propuse, nu există nici o rațiune pentru a continua să exercit această funcție. După cum spuneam, închei această etapă de viaţă cu satisfacţia că am făcut lucruri bune pentru cetăţeni, pentru România şi pentru SRI. Am reușit restructurarea instituției pentru a fi mai eficientă, am îndepărtat-o de politică și de moștenirea fostei Securități, și am menținut și amplificat încrederea și respectul partenerilor noștri externi, alături de care SRI luptă zi de zi pentru protejarea României. Am promovat o nouă generație în funcțiile de conducere și am pus la dispoziția societății informațiile extrase din arhivele fostei Securități. Starea serviciului este, acum, semnificativ mai bună decât era în urmă cu 8-9 ani. Realizările publicabile, dar şi provocările mandatuluise regăsesc în volumul 2 al Monografiei SRI, care acoperă perioada 2015-2023.

Vreau să-mi exprim aprecierea faţă de profesioniștii din SRI, faţă de partenerii din conducerea executivă şi faţă de beneficiarii legali ai instituției, care mi-au fost sprijin, dar şi resort critic pozitiv în toţi aceşti ani. Rămân un susţinător deschis al valorilor de securitate naţională şi al profesioniştilor oneşti din domeniul informaţiilor. Și cred că viitorul SRI va fi unul bun pentru România dacă instituția se ferește de greșelile și abuzurile trecutului, dacă își menține parcursul democratic și de profesionializare care i-au adus în prezent admirația și respectul partenerilor săi din țară, din UE și din NATO.

​Îmi amintesc acum de ceea ce spunea un important lider politic european al secolului XX - „Singurul ghid al unui om este conștiința sa. Singurul scut al memoriei sale este verticalitatea și sinceritatea acțiunilor sale. Este foarte imprudent să mergi prin viață fără acest scut, pentru că suntem atât de des luați în derâdere de eșecurile speranțelor noastre și de nerealizarea planurilor noastre. Purtând acest scut, vom fi mereu în rândul celor onorabili”.

Declaraţia de astăzi este ultima în calitate de director al Serviciului Român de Informaţii. Profesional şi sufleteşte voi fi marcat pozitiv pentru toată viaţa de această experienţă deosebit de onorantă. Emoțional şi raţional, mă voi raporta totdeauna cu respect, consideraţie şi afecţiune la motto-ul SRI – Patria, a priori!”, a spus Hellvig.