'Sweetener', al treilea album al Arianei Grande care ajunge pe primul loc în Billboard 200

„Sweetener”, al patrulea material de studio lansat de Ariana Grande, este al treilea album al cântăreţei care ajunge pe primul loc în Billboard 200, potrivit news.ro.

Lansat pe 17 august via Republic Records, albumul a fost vândut în 231.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 23 august, potrivit cifrelor Nielsen Music.

Grande a mai fost prezentă în fruntea clasamentului american al albumelor cu „My Everything” (septembrie 2014) şi debutul ei discografic, „Yours Truly” (septembrie 2013).

Cel de-al treilea LP lansat de ea, „Dangerous Woman” a ajuns cel mai sus în top pe poziţia a doua, în iunie 2016.

„Sweetener” a reuşit performanţa să înregistreze cea mai bună săptămână din toate timpurile privind streaming-ul a unui album semnat de o cântăreaţă pop, cu 126,7 milioane on-demand streams.

Pe locul al doilea în clasamentul Billboard 200 a coborât „Astroworld” al lui Travis Scott, după ce a petrecut două săptămâni pe prima poziţie. Discul a fost vândut în 110.000 de unităţi.

„Queen”, semnat de Nicki Minaj, a coborât şi el un loc, până pe trei, cu 95.000 de unităţi vândute, la fel şi „Scorpion” al lui Drake, care s-a clasat pe patru, cu 93.000 de unităţi vândute.

Post Malone şi-a păstrat poziţia a cincea, după ce „beerbongs & bentleys” a fost vândut, în a 17-a săptămână de la lansare, în 57.000 de unităţi.

Compilaţia „30 Greatest Hits” a Arethei Franklin a urcat un loc, până pe şase, înregistrând cea mai înaltă poziţie ocupată de un album al artistei în ultimii 50 de ani în top. Discul a fost vândut în 52.000 de unităţi.

În luna august a anului 1968, albumul „Now” al Arethei Franklin s-a aflat pe locul al treilea, apoi al patrulea în clasament.

Albumul „30 Greatest Hits” a reintrat în top în urmă cu o săptămână, după moartea cântăreţei Aretha Franklin (16 august), pe locul al şaptelea.

Pe poziţia a şaptea în topul curent a debutat „All of It” al cântăreţului country Cole Swindell, cu 50.000 de unităţi vândute. Acesta este al treilea album al artistului care ajunge între primele zece poziţii, după „You Should Be Here” (locul 6, mai 2016) şi discul omonim de debut (locul 3, martie 2014).

Compilaţia „Young Stoner Life: Slime Language” a debutat pe locul al optulea, cu 41.000 de unităţi vândute, „Goodbye & Good Riddance” al lui Juice WRLD a coborât un loc, până pe nouă, cu 41.000 de unităţi vândute, iar „Invasion of Privacy” al lui Cardi B, două locuri, până pe zece, cu 34.000 de unităţi vândute.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de descărcări sunt egale cu un album).