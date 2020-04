Tăriceanu cere redeschiderea Parlamentului după Paște

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat duminică seara, ca ar trebui ca senatorii si deputatii sa revina la lucru in cladirea Parlamentului, dupa sarbatorile pascale. Tariceanu a spus ca „spatiile sunt largi” in Parlament si se poate respecta astfel o distanta intre persoanele care circula in Parlament. „Sa dam un exemplu sa revenim si sa redam Parlamentului functia esentiala”, a mai zis liderul ALDE. Tariceanu a adaugat ca se poate ca parlamentarii sa vina iar la sedinte in comisii si in plen cu „masti, manusi, dezinfectanti”.

