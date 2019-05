Tăriceanu trage cu TUNUL: 'Opusul lui Klaus Iohannis va fi preşedintele ideal'

Călin Popescu Tăriceanu se pregăteşte de pe acum pentru o confruntare cu Iohannis la alegerile prezidenţiale. Preşedintele Senatului lansează atacuri dure la adresa actualului preşedinte, într-un interviu acordat agenţiei Mediafax, afirmând că un şef de stat ideal este exact opusului lui Iohannis.

MEDIAFAX: Într-o săptămână românii sunt chemați la urne pentru ceea ce analistii politici au catalogat ca fiind oglinda alegerilor prezidentiale. Atât dumneavoastră cât și liderul PSD Liviu Dragnea ați anunțat că după aceste alegeri veți decide asupra candidatului la prezidențiale. Care sunt principalele criterii de selecție și dacă puteți prezenta un portret al candidatului.

Călin Popescu Tăriceanu: Da, fără ezitare, pot să vă spun care este portretul candidatului: opusul lui Klaus Iohannis va fi preşedintele ideal! Şi când spun opusul spun clar un preşedinte care să nu fie partizan politic, un preşedinte care să nu dividă ţara în tabere, între „ ai mei” şi „ceilalţi”, un preşedinte care să stea mai mult în mijlocul românilor şi mai puţin prin vacanţe în afară, un preşedinte căruia să-i pese de poporul lui astfel încât în plan european să nu accepte să fie unul care doar urmează indicaţiile mai marilor europeni, ci să fie un preşedinte care are forţa să stabilească şi să impună direcţii. Acesta este preşedintele de care a avut nevoie si de care are nevoie acum România.

MEDIAFAX: Și tot legat de funcția prezidențială, cât considerați că a fost beneficiu pentu țară summit-ul de la Sibiu și cât pentru mandatul președintelui Klaus Iohannis?

Călin Popescu Tăriceanu: Vă aminţiti, în ziua summitului am dat un mesaj de unitate politică, în speranţa că summitul va fi unul de substanţă şi va aduce ceva şi pentru români. Vă mărturisesc că m-au dezamăgit profund rezultatele. Haideţi să vedem ce am avut la finalul acelei zile? Am avut o declaraţie vagă, cu idei generale pe care le tot enunţă, dar nu le respectă. O declaraţia care vorbeşte despre căderea Cortinei de Fier, dar nu ne dă garanţia că nu se instalează, fără să se simtă, şi în spatele cuvintelor frumoase, ceea ce am putea numi o Cortină de Catifea, adică Europa cu două viteze. Căci nu am găsit nimic concret care să ne asigure că vom avea o Europă cu o singură viteză. Nu am găsit nimic despre nevoia de a aduce subvenţiile fermierilor români la acelaşi nivel cu cele pentru ceilalţi fermieri europeni. Nu am găsit nimic concret despre Schengen sau MCV. Şi încă ceva ce mă deranjează, că deja se vorbeşte despre o Uniune de 27 de state. Eu cred că se renunţă prea uşor la Marea Britanie. Eu cred că „Bătălia pentru Anglia” nu s-a încheiat şi aici trebuie discutat. În concluzie, am avut senzaţia că summitul a fost, de fapt, un banchet organizat de domnul Iohannis pentru el şi prietenii dânsului. Din felul în care a manevrat să fie singurul român de acolo, mă face să cred că a dat petrecerea de adio.