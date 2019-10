Tehnicianul Bogdan Vintilă: 'Nu am avut emoţii că putem pierde'

Tehnicianul Bogdan Vintilă a declarat, marţi seară, că echipa FCSB nu a avut emoţii că ar fi putut pierde meciul cu Universitatea Cluj, din optimile Cupei României, potrivit news.ro.

"Puteam să marcăm de mai multe ori. A fost un meci în care, din punctul meu de vedere, nu am avut emoţii că putem pierde. Noi am avut jucători mai maturi, mai cu capul pe umeri, aveam posibilitatea să revenim chiar dacă marcau. Mă bucur că Nedelcu a revenit, Man la fel. Moruţan mi-a plăcut foarte mult. Toţi jucătorii şi-au adus aportul la această calificare. Bineînţeles, poate toată lumea se aştepta să avem un joc mai dezinvolt, dar ţinând cont că am fost pe drumuri şi am avut un teren greu, a fost o partidă reuşită", a declarat Vintilă după meci.

Formaţia FCSB a învins, marţi, în deplasare, echipa Universitatea Cluj, scor 1-0, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României

Unicul gol al meciului a fost marcat de Hora, în minutul 12.

În minutul 86, Tănase a ratat un penalti.

Tot marţi s-a calificat în sferturi şi FC Hermannstadt, după 2-0 cu CS Mioveni.

Programul celorlalte meciuri:

Miercuri, 30 octombrie

Academica Clinceni – FC Botoşani, ora 14:30, stadion Clinceni;

Sănătatea Cluj – FC Petrolul Ploieşti, ora 17:00, Cluj Arena (Cluj-Napoca);

Foresta Suceava – Dinamo, ora 19:30, stadion Areni (Suceava);

Joi, 31 octombrie

Metalul Buzău – CSM Politehnica Iaşi, ora 14:30, stadion Cornel Negoescu (Buzău);

Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Astra, ora 18:15, stadion Municipal (Sf. Gheorghe);

FC Voluntari – Universitatea Craiova, ora 21:00, stadion ”Anghel Iordănescu” (Voluntari).