Tender, denunț din Cuba pe numele Alinei Bica: Ea, săraca, a vrut să mă ajute

Ovidiu Tender, audiat, luni, ca martor, în dosarul în care Alina Bica este judecată alături de Adriean Videanu, le-a spus judecătorilor că, după arestarea Alinei Bica și rămânerea în pronunțare a dosarului CAROM, a făcut denunțuri din Cuba, prin e-mail sau fax, pe numele fostei șefe a DIICOT, fiind sfătuit de avocați.

Tender: Alina Bica era convinsă că va ajunge la Iohannis prin intermediul lui Băsescu

"În septembrie 2014, procurorul de ședință Curelaru a pus concluzii orale in care a spus ca accepta pedeapsa cu suspendare. Au rămas în pronunțare, după care au apărut pozele cu Alina Bica și Elena Udrea la Paris. În urma apariției fotografiilor, mi-am dat seama că lucrurile î1ncep să se clatine, că se întâmplă ceva, l-am chemat pe Florentin Mihăilescu, l-am întrebat ce se întâmplă, iar el mi-a răspuns că nu știe, dar nu e bine. După care, în ziua care a fost arestata Alina Bica, s-a tot amânat pronunțarea, eram în Cuba, m-a anunțat un avocat, m-a sfătuit sa fac autodenunt. Din Cuba am făcut denunțul, l-am trimis pe mail sau pe fax. Am considerat că dacă îl fac eu înainte de a fi acuzat o să fiu exonerat de răspunderea penală. Nu am făcut-o ca să o acuz pe ea, că ea, sărăca, a vrut sa ma ajute", le-a spus Ovidiu Tender judecătorilor.

În acest dosar, în primă instanță, Alina Bica a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare, iar fostul ministru Adriean Videnu a fost achitat.