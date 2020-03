Tendinţa de închidere a magazinelor din SUA ar putea exploda din cauza coronavirusului

Anul trecut s-a înregistrat un record de închideri de magazine în SUA, iar în 2020, situaţia e pe cale să se agraveze, scrie CNBC. În 2019, retailerii americani au anunţat că intenţionează să închidă în acest peste 9.300 de locaţii de vânzare, cu 50% mai mult faţă de 2018, anunță MEDIAFAX.

„Închiderile magazinelor de vânzare cu amănuntul din acest an sunt acum pe cale de a fi duble faţă de ceea ce am văzut anul trecut, care a fost un an record", a declarat Deborah Weinswig, CEO şi fondator al firmei de consultanţă şi cercetare Coresight Research.

Weinswig a spus că ar putea fi peste 15.000 de închideri ale magazinelor anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus.

În timp ce Italia şi Franţa au optat pentru închiderea magazinelor de vânzare cu amănuntul neesenţiale, pentru a încerca să reducă răspândirea virusului, SUA nu a ajuns încă la acest punct. Mulţi retaileri sunt încă deschişi pentru afaceri.

O mulţime de companii au luat însă măsuri proprii pentru a-şi închide uşile. Până în prezent, această listă include Nike, Patagonia, Apple, Urban Outfitters şi Abercrombie&Fitch. În weekend, Walmart a spus că va reduce orele magazinelor în toată ţara. Gap Inc. a redus, de asemenea, orele de depozitare şi închide temporar mai mult de 100 de locaţii.

Multe dintre aceste companii au spus că vor continua să îşi plătească lucrătorii în timpul închiderilor.