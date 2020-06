Tenorul american Claude Heater, cunoscut pentru interpretarea operelor wagneriene, a decedat la 92 de ani (VIDEO)

Tenorul american Claude Heater, recunoscut pentru interpretarea operelor wagneriene, a murit în San Francisco la vârsta de 92 de ani, potrivit The Hollywood Reporter.

Claude Heater, care a dat voce personajului Iisus în „Ben-Hur” (1959), regizat de William Wyler, a murit pe 28 mai la un spital din San Francisco, din cauza naturale, a anunţat sâmbătă fundaţia lui, potrivit news.ro.

Născut pe 25 octombrie 1927, în Oakland, Heater a fost misionar şi a făcut parte din trupele Marinei americane inainte de a studia canto în Los Angeles. În 1950, s-a mutat la New York, unde s-a alăturat American Theater Wing şi a jucat în mai multe spectacole pe Broadway.

Şi-a completat studiile la Milano, apoi a cântat, ca bariton, pe scene din Spania, Germania şi Elveţia, înainte de a se dedica scenei Operei de Stat din Viena timp de trei ani, sub îndrumarea dirijorului Herbert Von Karajan. Ultimul concert ca bariton l-a susţinut în 1961, la Opera din San Francisco.

Şi-a antrenat vocea ca tenor şi, în 1964, a obţinut rolul principal în „König Hirschat” al lui Hans Werner Henze la Opera de Stat din Bavaria, unde a rămas până în 1968. A interpretat deseori rolul Tristan din opera „Tristan şi Isolda” a lui Wagner.

S-a retras de pe scenă în anii 1970, apoi, timp de trei decenii, a predat operă la studioul propriu din San Francisco. A fost director general al Oakland Opera, a candidat din partea republicanilor pentru un loc în Congresul american în 1992 şi a scris cartea „Fatal Flaws of the Most Correct Book on Earth” (2007), despre ce a considerat inconsistent în propria experienţă mormonă.

În 2018, a pus bazele Claude Heater Foundation, care are obiectivul de a „cultiva, încuraja şi susţine vocile de operă, muzicienii şi artiştii”.

El a avut o relaţie îndelungată cu soprana Juyeon Song şi a avut şase copii.