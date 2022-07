Tensiune în interiorul TVR: Relansarea TVR Info a generat haos în instituție (surse)

Angajații TVR se plâng că relansarea canalului TVR Info s-a făcut fără să existe infrastructura adecvată și resurse umană necesară. Într-un mesaj publicat pe grupul angajaților, se trage un semnal de alarmă cu privire la condițiile în care angajații TVR își desfășoară activitatea, fiind vorba inclusiv despre lipsa unor dotări esențiale.

„Lansarea in tacere a TVR Info a venit la pachet cu probleme.

Despre realizari sunt sigura ca vorbesc, pe larg, persoane cu functii de raspundere. Nu insistam acum asupra continutului, nu credem ca a trecut euforia marcarii momentului.

Am preluat sesizari de la Stiri si din studioul 2 cu privire la situatia ventilatiei din studioul 2. De aici se transmit cele mai multe editii, emisiuni si programe pentru TVR Info, jurnalele pentru TVR1, TVR2, alte emisii.

Ventilatia in acest studio nu este asigurata pentru toate emisiile. Lipseste in intervalele 6-8 si 21.45-23.30 (in grila TVR Info este programat un jurnal de la ora 23).

Aceasta stare de lucruri provoaca nervozitate in rindul personalului care deserveste studioul. S-a ajuns la situatia (constatata personal) sa mi se spuna sa vin cu prelungitorul pentru laptop de acasa si cu "ce mai trebuie pentru redactia INFO". Evident, nu exista nicio redactie Info, doar un program foarte aglomerat pentru toti.

Daca nu se pot asigura echipamentele necesare in studioul 2 si conditii de munca adecvate, ar trebui sa se stie. Am discutat cu domnul Torica, liderul Mediasind TVR, sa ridicam aceste probleme la cel mai inalt nivel, in speranta identificarii unor solutii in regim de urgenta”, se arată în mesajul consultat de stiripesurse.ro.

TVR a obținut în luna martie licența pentru relansarea TVR Info, la două luni după ce Consiliul de Administraţie a decis reînfiinţarea defunctelor TVR Info şi TVR Cultural.