Tentativă de asasinat în Ucraina: Lider al administrației instalate de ruși în Herson, împușcat în propria locuință/ UPDATE

Vitali Gura, adjunctul șefului administrației militaro-civile (AAC) din raionul Kakhovka, se află la terapie intensivă după o tentativă de asasinat, a declarat sâmbătă pentru agenția rusă Tass șeful adjunct al CAA din regiunea Herson, Kirill Stremousov.

"El se află la spital în stare gravă, la terapie intensivă. Nu confirmăm decesul", a declarat sursa, răspunzând la o întrebare despre starea lui Gura.

UPDATE: Autoritățile pro-ruse din Herson anunță că Vilati Gura a murit.

Anterior, sâmbătă, serviciul de presă al CAA din districtul Kakhovka a declarat pentru Tass că a fost comis un atentat asupra lui Gura în casa sa. Bărbatul a primit numeroase răni de glonț. Starea sa este evaluată ca fiind gravă.

La jumătatea lunii martie, Ministerul Apărării al Federației Ruse a raportat că regiunea Herson se află sub controlul complet al trupelor ruse. La sfârșitul lunii aprilie, în regiune a fost formată o administrație civil-militară. Potrivit rușilor, în regiune se menține un nivel ridicat de amenințare teroristă, există încercări de destabilizare a situației din partea unor grupuri de sabotaj și de recunoaștere care lucrează la comanda Ucrainei. Anterior, în regiunea Herson, au avut loc o serie de tentative de asasinat asupra unor oficiali ai CAA, atribuite de ruși părții ucrainene.

