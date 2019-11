Teodor Paleologu a votat la un liceu cu tradiție pentru familia sa: 'Am votat pentru! În primul tur nu se votează împotrivă! '

Candidatul PMP la prezidențiale, Teodor Paleologu, a declarat, duminică, după ce și-a exercitat dreptul de vot, că a votat „pentru” o Românie a respectului întrucât în primul tur de alegeri pentru funcția de președinte al Româneiei se votează „pentru” și nu „împotriva”.

„Am votat într-un liceu istoric al Bucureștiului unde a studiat tatăl meu! A vota înseamnă a îndeplini o îndatorie. E o chestiune de respesc! Am votat pentru! Pentru că în primul tur nu se votează împotrivă! Am votat pentru ca fiul meu să aibă mai multe motive să trăiască și să lucreze în România. Am votat pentru o Românie a respectului. Respect pentru muncă, educație, respect pentru românii de toate vârstele”, a declarat Teodor Paleologul.

