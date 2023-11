Terminalul de feribot de la Varna va fi reparat cu ajutorul a 13 milioane de leva din fonduri publice

Infrastructura pentru feribot din Portul Varna nu a mai fost reparată de la punerea în funcţiune aşa că a fost pusă la dispoziţie suma de 13 milioane de leva prin intermediul Companiei de stat pentru infrastructură portuară, a declarat vineri ministrul bulgar al Transportului, Georgi Gvozdeikov, cu prilejul unei vizite la terminalul de feribot, transmite BTA.

Acesta a explicat că toate fondurile vor merge spre reparaţii. Se aşteaptă să fie semnate contracte în cursul a patru proceduri de achiziţii publice care au fost anunţate deja, inclusiv una pentru repararea parcării şi una pentru repararea unui atelier destinat înlocuirii boghiurilor feroviare pe ecartamentul rusesc, potrivit Agerpres.

Georgi Gvozdeikov a explicat că acest terminalul de feribot de la Varna este foarte important pentru că, după ce va începe reconstrucţia Ucrainei după război, va fi un punct important pentru importul şi exportul de marfă. Însă, înainte de asta, vor fi finalizate toate reparaţiile la terminalul de feribot iar acesta va îndeplini toate standardele europene, a spus Gvozdeikov, adăugând că acest lucru se va întâmpla peste un an, un an şi jumătate.

Ministrul bulgar al Transporturilor a mai spus că ideea unui terminal intermodal în Portul Varna nu a fost abandonată şi ar putea să se întâmple în viitor.Compania naţională de căi ferate din Bulgaria "este un subiect fierbinte", a spus Gvozdeikov. "Ştiu ce am găsit acolo atunci când am preluat mandatul şi sarcina mea este să fac o schimbare", a adăugat ministrul bulgar al Transporturilor. Însă acest lucru nu poate fi făcut peste noapte. "Bulgaria are o şansă uriaşă să schimbe situaţia prin finanţarea semnificativă care vine de la Planul de Relansare şi Rezilienţă iar asta ar putea fi începutul modernizări transportului feroviar de pasageri în Bulgaria", a spus Gvozdeikov. Acesta şi-a exprimat speranţa că, în 2027, când ar urma să fie finalizate şi ultimele proiecte, Bulgaria va avea o cale ferată modernă care va oferi servicii de top pentru public.Licitaţiile în derulare pentru achiziţionarea de material rulant nou pentru Bulgarian State Railways au o valoare de aproximativ două miliarde de leva.Proiectul referitor la un sistem de ambulanţă aeriană este şi el într-un stadiu avansat, a mai spus oficialul bulgar. "În prezent, un elicopter care a ieşit de pe linia de asamblare este testat în Italia şi sperăm că până la finele anului va fi înmatriculat", a spus Gvozdeikov. O procedură de achiziţii publice pentru construirea a şase baze destinate sistemului de ambulanţă aeriană urmează să fie anunţată în curând şi ministrul speră că până la finele anului procedura va fi finalizată.