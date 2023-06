Teroare la Chișinău! Sunt doi morți după atacul pe Aeroport, atacatorul ar fi un posibil mercenar Wagner / Video

Atacatorul de pe Aeroportul din Chișinău este cetățean al Federației Ruse și a ajuns în capitala Moldovei cu o cursă din Turcia, potrivit pulsmedia.md. Două persoane au fost ucise, anunță Mediafax.

Primul a fost împușcat polițistul de frontieră, iar al doilea a fost un gardian de la Aeroportul Internațional Chișinău, care ar fi încercat să-l dezarmeze pe atacant.

Polițistul a murit, iar în cazul gardianului unele surse citate de pulsmedia.md spun că este în stare gravă, altele că acesta ar fi decedat deja.

Cel care a comis atacul este cetățean străin căruia nu i s-a permis intrarea în Republica Moldova. El ar fi scos o armă și a efectuat mai multe împușcături în zona sterilă de pe aeroport.

După atac, acesta a fost reținut.

„Luptătorii din cadrul Brigăzii de poliție cu destinație specială FULGER au reușit să anihileze agresorul care a făcut două victime în urmă cu puțin timp la Aeroportului Internațional Chișinău. În acest moment pericolul a fost înlăturat. Agresorul a fost rănit și primește îngrijiri medicale. Confirmăm existența a 2 victime. Activitatea comercială și regimul zborurilor la acest moment continuă să fie întrerupte”, transmite Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova.

❗️ The Ministry of Internal Affairs reports that two people were killed in a shooting at #Chisinau airport. pic.twitter.com/qhDdhiJXVd

According to preliminary information, the shooter at the Chisinau airport is a citizen of the Russian Federation , - local media.

Shots are heard at the Chisinau airport, passengers are being evacuated from the building, - local media.



▪️The Turk, who was not allowed to enter… pic.twitter.com/0tPLo3e3e8