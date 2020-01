The Independent - Omul de afaceri, Elon Musk, scrie și interpretează muzică dance electronică

Omul de afaceri Elon Musk scrie și interpretează muzică dance electronică, arată platforma britanică Independent.

Elon Musk a încheiat o săptămână aglomerată. După ce a dus compania Tesla la un preț record al acțiunilor și a coordonat lansarea pe orbite a unei noi serii de 60 sateliți pentru internet SpaceX, miliardarul a lansat și o piesă de muzică dance electronică.

Miliardarul a publicat melodia ”Don’t Doubt Ur Vibe” pe platforma SoundCloud vineri dimineața și a adunat mii de ascultători încă de la primele ore.

Musk a publicat pe Twitter și imagini care îl înfățișează în timp ce lucrează în studioul de înregistrări ca și ciorne ale versurilor.

“Am scris versurile și am interpretat partea vocală”, a notat Musk.

Piesa are numai două versur: “Don’t doubt your vibe because it’s true. Don’t doubt your vibe because it’s you”.

Nu e prima dată când Musk vine în fața publicului cu piese muzicale. El a dat publicității în 2019 o piesă cu titlul ”RIP Harambe”. Piesa a avut 2,5 milioane de rulări.

Miliardarul este fondatorul companiei producătoare de maşini electrice Tesla şi numele din spatele companiei SpaceX, jucător important în transportul spaţial privat. S-a născut în Pretoria, Africa de Sud, în 1971, şi s-a mutat în Canada la vârsta de 17 ani, iar, în 1992, s-a transferat la Universitatea din Pensylvania, unde a obţinut diplome în economie şi fizică.

În aprilie 2017, Tesla devenea cel mai valoros producător de maşini din SUA, iar averea lui Musk urca spre 15 miliarde de dolari.

În 2018, Musk a acceptat să demisioneze din funcţia de preşedinte al companiei Tesla şi să plătească o amendă de 20 de milioane de dolari în cadrul unui acord cu autorităţile de reglementare din domeniu. Decizia a venit după ce a publicat un mesaj pe Twitter, în care a anunţat, în glumă, că va lista la bursă compania şi o va trece sub control privat.