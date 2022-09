The Weeknd și-a anulat concertul din cauză că a rămas fără voce: 'Mă omoară să fac asta, dar nu pot să vă ofer show-ul pe care mi-l doresc acum'

Cântăreţul canadian The Weeknd a anulat după câteva minute concertul pe care l-a susţinut, sâmbătă seara, pe stadionul SoFi din Los Angeles, din cauză că a rămas fără voce, potrivit Reuters.

După patru cântece, interpretul a spus că trebuie să anuleze spectacolul şi a asigurat publicul că îşi va primi banii înapoi.

„Mă omoară să fac asta. Nu vreau să opresc concertul, dar nu pot să vă ofer show-ul pe care mi-l doresc acum”, a explicat el pe scena de pe stadionul SoFi.

„Am rămas fără voce în timpul primei piese şi sunt devastat”, a spus The Weeknd într-un mesaj pe Twitter şi a promis că se revanşa cu o nouă întâlnire.

The Weeknd, al cărui nume real este Abel Tesfaye, şi-a început cariera în 2010 şi a câştigat până acum patru premii Grammy.

The Weeknd halted his second night at L.A.'s Sofi Stadium after losing his voice: "This is killing me, I don't want to stop the show but I can't give you the concert I want to give you right now." https://t.co/nCQlFm7lX6 pic.twitter.com/BwA9W2TNDT