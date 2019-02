Thrillerul 'Glass' s-a clasat, pentru al treilea weekend consecutiv, pe primul loc în box office-ul nord-american

Thrillerul „Glass”, cu James McAvoy, Bruce Willis şi Samuel L. Jackson în distribuţie, s-a clasat, pentru al treilea weekend consecutiv, pe primul loc în box office-ul nord-american, scrie news.ro.

Filmul regizat de M. Night Shyamalan a generat, în al treilea final de săptămână de la premieră, încasări de 9,5 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

La nivel global, filmul, care a avut un buget de producţie de 20 de milioane de dolari, a generat încasări de 199 de milioane de dolari.

Pe locul al doilea în clasamentul nord-american s-a menţinut „The Upside”, cu Kevin Hart, Bryan Cranston şi Nicole Kidman în distribuţie. În al patrulea weekend de la premieră, drama a generat încasări de 8,8 milioane de dolari.

Singurul debut din top 10 a fost thrillerul „Miss Bala”, regizat de Catherine Hardwicke, cu Gina Rodriguez în rol principal. Lungmetrajul, bazat pe filmul omonim al lui Gerardo Naranjo, care a avut premiera în secţiunea Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes 2011, a generat încasări de 6,7 milioane de dolari.

Superproducţia „Aquaman”, cu Jason Momoa în rol principal, a coborât un loc, până pe patru, după ce a generat - în al şaptelea weekend de la premieră - 4,7 milioane de dolari.

După al optulea weekend de la premieră, animaţia „Spider-Man: Into The Spider-Verse” s-a menţinut pe locul al cincilea, cu încasări de 4,4 milioane de dolari. Filmul, favorit la premiile Oscar, a fost recent desemnat marele câştigător al premiilor Annie, acordate pentru producţii animate.

Drama biografică „Green Book”, regizată de Peter Farrelly, cu Viggo Mortensen şi Mahershala Ali în distribuţie, s-a menţinut pe locul al şaselea, după ce - în al 12-lea weekend de la premieră - a generat încasări de 4,3 milioane de dolari.

Filmul de aventuri „The Kid Who Would be King” a coborât trei locuri, până pe şapte, cu încasări de 4,2 milioane de dolari, în al doilea weekend de la premieră.

Filmul de aventuri „A Dog's Way Home”, regizat de Charles Martin Smith, s-a clasat pe poziţia a opta, în coborâre un loc, după al doilea weekend de la premieră, când a generat încasări de 3,5 milioane de dolari.

Lungmetrajul SF „Escape Room”, regizat de Adam Robitel, s-a menţinut pe locul al nouălea, cu încasări de 2,9 milioane de dolari generate în al cincilea weekend de la premieră.

Locul al zecelea a fost ocupat de documentarul „They Shall Not Grow Old” al lui Peter Jackson, despre Primul Război Mondial. Producţia lansată în urmă cu şapte săptămâni a rulat acum, pentru prima dată, un weekend întreg şi a generat încasări de 2,4 milioane de dolari.