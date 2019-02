Tigroaicele au pierdut returul cu Gyor la 2 goluri diferență: Antrenorul Dragan Djukic a fost totuși încăntat de joc

CSM Bucureşti a pierdut cu 27-25 partida retur cu Gyor în grupele principale ale Ligii Campionilor. Tigroaicele au recuperat un handicap de 5 goluri în repriza secundă, dar nu au mai avut forţa să treacă şi peste adversară. Antrenorul Dragan Djukic marşează însă pe laude!, potrivit news.ro.

"Vreau să felicit fetele. Au luptat până la sfârşit, nu este o situaţie uşoară pentru noi. Aş vrea să le mulţumesc fanilor, ne-au dat aripi astăzi. Dacă vrei să învingă Gyor, trebuie să joci perfect, iar noi astăzi nu am făcut-o. Oricum, pentru mine sunt semne bune.

Acolo s-a pierdut meciul (n.r. - CSM a avut două eliminări în startul reprizei secunde). Am reuşit să revenim, nu am renunţat şi sunt convins că putem face lucruri bune în acest an, chiar dacă lumea nu crede foarte mult în noi", a spus Djukic, la Telekom.

CSM Bucureşti a cedat pentru a opta oară în ultimii 4 ani în faţa echipei Gyor în 10 partide, dar lupta continuă!

CSM Bucureşti – Gyor 25-27 (10-14)

Ion, Ungureanu, Grubisic – portari; Udriştioiu, Radicevic 6, Curea 3, Lekic 4, Bazaliu 1, Lazovic 3, Omoregie 1, Marin, Constantinescu 4, Manea 1, Hagman 1, Cvijic 1. Antrenor: Dragan Djukic

Grimsbo, Tothova, Kiss – portari; Knedlikova 3, Afentaler, Brattset, Hansen 2, Gorbicz 1, Pal, Oftedal 4, Kristiansen 4, Tomori 3, Groot 8, Bodi, Puhalak, Pintea 2. Antrenor: Danyi Gabor

În tur, Gyor a câştigat meciul de pe teren propriu cu 36-27.

În urma acestui rezultat, CSM Bucureşti este la mâna echipei Gyor, în tentativa de a prinde locul 2 în grupă. Mai exact, formaţia maghiară ar trebui să obţină cel puţin un punct şi în ultima deplasare, la Vipers Kristiansand.

Campioana Ungariei şi-a asigurat matematic locul 1 în Grupa 2 principală, indiferent de ultimele două meciuri cu FTC Rail Cargo şi Vipers.