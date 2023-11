'Timişoara 2023 la nesfârşit' - un proiect al transformării comunităţilor şi după anul Capitalei Culturale Europene

Coordonatoarea programului Timişoara 2023 - Capitala Europeană a Culturii, Ramona Laczko David, a anunţat, vineri, că Timişoara este la finalul unui an al excelenţei, dar ecourile sale continuă, momentul sfârşitului de an fiind marcat prin evenimentul "Timişoara 2023 la nesfârşit", în perioada 7 - 10 decembrie în cinci locuri emblematice pentru oraş.

Acest program cultural naţional este un motor al unei transformării profunde şi fără precedent a oamenilor, a comunităţilor, a locurilor şi a oraşului, care vor avea un impact pozitiv puternic pe termen lung, aducând Timişoara mai aproape de valorile europene care au consacrat-o, potrivit acesteia, conform Agerpres.

"Suntem la finalul unui an al excelenţei pentru Timişoara - şi totodată punctul de start pentru un nou început. (...). Am convingerea că Timişoara a reuşit să contribuie în mod consistent şi semnificativ, în acest an, la consolidarea unei bune imagini a României în Europa. Cu o moştenire culturală bogată, cu o comunitate artistică vie şi foarte puternică, Timişoara a dovedit prin fiecare dintre miile de evenimente produse în acest an, forţa unică pe care o are, de a aduce oamenii împreună, de a construi comunităţi puternice, de a reda şi redescoperi locuri, de a crea conexiuni", afirmă Ramona Laczko David, într-un comunicat remis, vineri, AGERPRES.

Momentul aniversar pregătit de Centrul de Proiecte Timişoara pentru acest final de an va avea loc în perioada 7 - 10 decembrie, în Piaţa Unirii, la Palatul Culturii, Cinema Timiş, Cinema Victoria şi MX - Muzeul de Transport Public "Corneliu Miklosi".

"2023 este un an de succes. Anul în care Timişoara a schimbat prin cultură percepţia despre România. Am reuşit să le arătăm celor care ne-au vizitat sau care au intrat în contact cu programele culturale pe care le-am avut în alte oraşe, cât de mult diferă prejudecăţile lor de realităţile noastre. Timişoara este un oraş european. Strategia noastră prin care schimbăm comunitatea prin investiţia în cultură continuă şi anii viitori. 2023 este doar începutul unei călătorii în care punem în evidenţă cultura care respectă diversitatea pe care Timişoara o are. Este miza noastră de a arăta că atunci când investeşti în cultură aduci prosperitate comunităţii întregi. Le mulţumesc tuturor celor care fac parte din povestea de succes a Timişoarei", punctează primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz.

La manifestările finalului de an, la Timişoara vor veni, în premieră, Jessie J, Roisin Murphy, Katie Melua, Delia, Emma, Jose Gonzalez, unii dintre cei mai în vogă şi apreciaţi artişti ai momentului.