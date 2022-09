Tinmar Energy explodează după informațiile conform cărora se retrage de pe piață: Informații ofensatoare!

In contextul actual, in care au aparut stiri neadevarate despre compania Tinmar Energy, dorim sa le comunicam partenerilor de business cat si clientilor, ca Tinmar Energy ramane un nume de referinta in industria energetica si ca respectam conduita in piata, fiind in sprijinul clientilor asa cum i-am obisnuit. Ca NU am depus licenta de furnizare si ca NU am denuntat contracte asa cum s-a cascadat in media zilele acestea. Sunt informaţii neadevarate, ofensatoare şi absurde şi au scopul de a discredita activitatea societăţii noastre.

Exista o serie de consumatori care au raspuns pozitiv solicitarior noastre si cu care am incetat relatiile contractuale ca urmare a intelegerii amiabile intre parti.

Tinmar Energy are în portofoliu un număr de 3.000 de consumatori finali. Folosirea unor informaţii exagerate în mod iresponsabil, total neadevărate, inducerea eronată a ideii că Tinmar Energy ar putea lăsa un număr atât de mare de consumatori (100.000), echivalentul locuitorilor unui oraş de dimensiunea Bacăului, fără energie electrică este în mod evident de natură să pună societatea noastră într-o lumină defavorabilă atât în relaţia cu clienţii cât şi cu instituţiile finanţatoare.

Tinmar Energy NU a denunţat unilateral nici un contract şi nici unul din consumatorii Tinmar nu va rămâne fără curent electric.

Consumatorii casnici NU au facut obiectul notificarilor transmise de societatea furnizoare. În contextul noilor modificari legislative, societatea noastră încearcă să adapteze strategia de furnizare a energiei electrice astfel încat să nu afecteze, în primul rând consumatorii casnici şi să poată susţine inclusiv şi toate celelalte categorii de consumatori.

Societatea noastră îşi respectă clienţii şi obligaţiile asumate în relaţiile contractuale cu aceştia şi numai dacă prevederile contractuale o permit, demarează discuţii cu consumatorii în vederea găsirii unor soluţii de comun acord pentru modificarea condiţiilor contractuale, respectiv continuarea contractelor, scrie News.ro.

Toate contractele încheiate de societatea Tinmar Energy au fost încheiate cu respectarea condiţiilor şi termenilor impuşi de legislaţia incidentă. Societatea are încheiate contracte atât cu persoane de drept privat cât şi cu persoane de drept public. Contractele încheiate cu instituţii ale statului român au fost semnate în urma proceselor de licitaţie publică la care aveau posibilitatea şi au participat şi alţi jucători din piaţă. Licitaţii pentru desemnarea furnizorului de energie electrică şi/sau gaze naturale se organizează periodic de către instituţii publice iar câştigătorii sunt desemnaţi în funcţie de preţul oferit şi de îndeplinirea criteriilor din caietele de sarcini, scrie News.ro.

Licitaţiile, condiţiile de desfăşurare şi câstigătorii licitaţiilor sunt informaţii cu caracter public.

În ceea ce priveşte cifra de afaceri şi profitul societăţii, acestea provin din mai multe ramuri de business în care compania Tinmar activează: furnizare energie electrică, furnizare gaze naturale, comercializarea produselor petroliere, trading produse agricole.

Creşterea cifrei de afaceri şi a profitului în ultimul an este pe de o parte rezultatul creşterii organice pe fiecare ramură de business în cei 21 de ani de existenţă iar pe de altă parte se datorează creşterii valorii de tranzacţionare pentru fiecare unitate de produs. Este de notorietate că de la an la an, preţul produselor energetice a crescut de câteva ori, motiv pentru care şi cifra de afaceri a crescut în acelaşi ritm.

Suntem o societate solidă, solvabilă, fiind pe deplin capabilă să ne onoram toate obligaţiile financiare ce îi revin. Asocierea nefericită a numelui Tinmar Energy cu noţiunea de faliment/insolvenţă este total şicanatorie şi de rea credinţă.