Titi Aur, despre greșeala uriașă pe care o comit mulți șoferi: Românii cred că fac o afacere, dar îi poate costa viața

Expertul în conducere defensivă, pilotul Titi Aur, susține că mulți români preferă să cumpere cauciucuri second-hand, dar asta este o greșeală care îi poate costa viața. El a explicat că un cauciuc uzat nu mai are sub nicio formă aderența potrivită, iar un accident se poate produce în orice moment.

"Cauciucurile la mâna a doua nu sunt o variantă sub nicio formă. Pentru că, potrivit legii, pot să merg cu cauciucul până când adâncimea canalului este de 1,6 mm. Sub această valoare, nu mai este legal.

Cauciucul nou are 8 mm adâncimea. Cauciucul are cea mai bună aderență când este abia fabricat. Cu fiecare minut care trece, el devine mai puțin aderent. Când trece de 4-5 ani vechime, nu îl mai folosim. Pe măsură ce cauciucul se uzează de la 8 mm până la 4 mm (cel de iarnă) și 3 mm (cel de vară), chiar dacă legea permite 1,6 mm, se presupune că suntem la o aderență scăzută. Cauciucul îmbătrânește cu timpul și se uzează", a explicat Titi Aur, potrivit DC News.

Expertul în conducere defensivă a explicat că un cauciuc uzat pune în pericol viața șoferilor și a familiei lor, dar și a celorlalți participanți la trafic.

"Un cauciuc de ocazie este dat jos de pe maşină fiindcă fie are 5-6 mm, iar firma care l-a dat jos îl vinde românului care crede că face o afacere(...) Dacă cumpăr, deci, un cauciuc cu 30 la sută din preţul lui, zic că am făcut o afacere. Practic, acel cauciuc, dacă este bătrân sau are uzură, mă păcălesc pe siguranţa familiei mele şi a celorlalţi participanţi la trafic. Cât timp nu se întâmplă nimic, voi fi fericit, dar dacă voi fi la spital, cu familia mea şi maşina în service şi dacă îmi va spune ceva ce spun eu acum, voi spune că am fost fraier. Pentru că mă voi bucura la o economie de câteva sute de lei, dar e posibil să fi nenorocit pe cineva", a mai spus expertul.

Trei motive pentru care nu este indicat să vă păstrați anvelopele de iarnă pe timp de vară

1 – Pentru o siguranță mai bună

Anvelopele de vară garantează siguranța maximă pe drumuri uscate și umede, când temperaturile sunt peste 7°C. Însă la temperaturi de sub 7°C, anvelopele de iarnă certificate (marcate cu M+S și/sau 3PMSF*) au performanțe mai bune decât anvelopele de vară în condiții de iarnă. Teste efectuate de TÜV SÜD în 2013, cu anvelope H 205/55 16.

2 – Pentru a economisi mai mult combustibil

Rezistența la rulare a unei anvelope de iarnă este mai mare decât cea a unei anvelope de vară de aceeași dimensiune.

Conducând cu anvelope de iarnă pe timpul verii, veți consuma mai mult combustibil și veți produce emisii mai mari de CO2.

3 – Pentru confort

Înlocuirea anvelopelor de iarnă cu modele adaptate la condițiile de vară și la temperaturi mai ridicate este o alegere care benefică și pentru confortul șoferului. Anvelopele de vară garantează o aderență mai bună la drum la temperaturi de peste 30°C, permițându-vă să conduceți confortabil și în siguranță.