Toni Petrea: După aspectul jocului, am dominat adversarul categoric şi aveam certitudinea că vom marca

Tehnicianul Anton Petrea a declarat că FCSB a dominat Astra şi a avut certitudinea că jucătorii săi vor reuşi să marcheze în meciul câştigat, scor 3-0, în etapa a XVI-a a Ligii I.

"După aspectul jocului, am dominat adversarul categoric şi aveam certitudinea că vom marca. În prima repriză au avut o situaţie bună de a marca, însă am mizat pe pregătirea noastră şi că în a doua parte vom putea desface mai bine şi să marcăm. Am reuşit să-i împingem mai mult. N-am luat deciziile cele mai bune în ultimii 30 de metri, trebuia să fim mai rapizi, să încercăm alt tip de combinaţii. În cele din urmă, am marcat, iar adversarii au fost nevoiţi să iasă la joc. Pentru Man şi Tănase e important să aibă o constanţă în evoluţii. Aştept şi mai mult de la ei. Realizările personale sunt foarte ok, dar aştept şi mai mult de la ei. Am vrut să împingem mai mult jocul. Creţu a avut nişte probleme de poziţionare şi am văzut că avem ceva probleme pe partea dreaptă", a spus Petrea, după meciul cu Astra, informează digisport.ro.

Tehnicianul lui FCSB a făcut referire şi la cantonamentul din Turcia. "Fiecare e liber să spună ce vrea, să se lege de fiecare lucru în parte. Noi avem toate lucrurile puse la punct, toate documentele cerute le-am adus, nu vreau să intru în polemică cu nimeni pe tema asta, e o ţară liberă", a mai spus Petrea.

Formaţia FCSB a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Astra Giurgiu, în ultimul meci al etapei a XVI-a a Ligii I.

Golurile au fost marcate de Man '77 şi Tănase '81, '89.