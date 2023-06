Top 10 cele mai mari teorii ale conspirației: Cât de reale sunt și de ce unele par doar simple idei nebunești /FOTO

De la o aterizare falsă pe Lună la idei nebunești despre COVID, reptilieni sau Pâmântul plat, teoriile conspirației și credincioșii abundă.

Conspirație. Simpla rostire a cuvântului în conversație poate face ca oamenii să se îndepărteze politicos, căutând pe cineva care să nu-i încolțească cu teorii nebunești despre cum Elvis, John F. Kennedy și Bigfoot sunt înghețați criogenic într-un buncăr subteran.

Conspirațiile sunt uneori reale. Spargerea de la Watergate este un bun exemplu de conspirație politică care s-a întâmplat cu adevărat. Dar, datorită algoritmilor social-media care împing utilizatorii către un conținut tot mai emoțional și conspiraționist, probabil că niciodată nu a fost mai ușor pentru teoriile false ale conspirației să se răspândească.

Teoriile conspirației de top sunt adesea foarte greu de înlăturat: Unele pot conține o parte de adevăr sau pot alimenta o nevoie emoțională a credincioșilor. Iar credincioșii înrăiți sunt adepți ai raționalizării dovezilor care le contrazic convingerile. Martorii oculari care contestă concluziile chiar și ale celor mai mari teorii ale conspirației sunt în eroare, potrivit credincioșilor - sau fac parte din conspirație, adevărul, însă, se află undeva la mijloc.

TOP 10 cele mai mari teorii ale conspirației

10. Atentatele de la 11 septembrie

Dovezile sunt copleșitoare că atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au fost într-adevăr rezultatul unei conspirații: o conspirație a lui Osama bin Laden și a unei echipe de pirați ai aerului, în majoritate saudiți.

Totuși, acest lucru este prea simplu pentru unii. Teoreticienii conspirației au o varietate de explicații mult mai complexe pentru ceea ce s-a întâmplat la World Trade Center și Pentagon în acea zi, care implică adesea cunoștințe din interior ale președintelui George Bush, ale vicepreședintelui Dick Cheney și ale consilierilor de top ai lui Bush.

Unele teorii ale conspirației celebre se bazează pe tropi antisemiți, cum ar fi faptul că atacurile au fost orchestrate de Israel. Mulți susțin că, deoarece "combustibilul pentru avioane nu poate topi grinzile de oțel", Turnurile Gemene trebuie să fi fost doborâte prin demolare controlată cu ajutorul unor bombe plasate înainte de lovirea avioanelor. (Un documentar NOVA din 2006 a demitizat aceste afirmații. Este, de fapt, foarte posibil ca stâlpii care susțin zgârie-norii să cedeze catastrofal atunci când sunt expuși la incendii care ard la mai multe etaje).

Alte afirmații sunt infirmate prin simpla logică: Dacă un avion deturnat nu s-a prăbușit în Pentagon, așa cum se afirmă adesea, atunci unde este zborul 77 și pasagerii săi? În multe teorii ale conspirației, incompetența birocratică este adesea confundată cu conspirația. Guvernul nostru este atât de eficient, de bine informat și de capabil - conform raționamentului - încât nu ar fi fost posibil ca acesta să fi greșit atât de mult în detectarea complotului din timp sau în reacția la atacuri.

9. Asasinarea lui John F.Kennedy

John F. Kennedy a fost împușcat în 1963, în timpul unei curse de mașini din Dallas. Dar a acționat Lee Harvey Oswald singur? Sau a existat un al doilea trăgător pe movila cu iarbă?

Aceste întrebări sunt poarta de intrare într-o arenă vastă de teorii ale conspirației care au dat naștere la speculații nesfârșite și la sute de cărți, articole și filme. Nu a ajutat cu nimic faptul că Lee Harvey Oswald a fost ucis în subsolul sediului poliției din Dallas, în timp ce era înconjurat de ofițeri de poliție, la numai două zile după asasinat de către un tip care avea legături cu mafia. Toată treaba a fost suspectă, au crezut oamenii.

O mulțime de vinovați din umbră au fost propuși ca fiind autorii asasinatului lui Kennedy: Guvernul lui Fidel Castro, sau poate activiștii anti-Castro, sau crima organizată, sau CIA, sau vicepreședintele Lyndon Johnson, sau ... Ei bine, se pare că președinții au o mulțime de dușmani. Raportul Comisiei Warren, întocmit în urma anchetei oficiale privind moartea lui Kennedy, nu a găsit nicio dovadă a unor conspirații generale, deși încă mai există numeroase teorii.

8. ”Ei” vor să mâncăm viermi

Pentru a combate schimbările climatice, experții recomandă să se mănânce mai puțină carne și mai multe plante. În unele cercuri, acest sfat pentru o planetă care se încălzește s-a transformat în ceva mai sinistru: "Clasa conducătoare" vrea ca toată lumea (restul) să mănânce gândaci.

Este o afirmație făcută de personalități media conservatoare precum Michael Knowles și Tucker Carlson și adesea folosită pentru a ironiza pe oricine sugerează necesitatea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Potrivit NPR, teoria conspirației s-a răspândit pe forumul de mesaje 4chan începând cu anul 2019. Unele postere din social media vorbesc despre această teorie cu o aprindere sardonică - fraza "Nu voi mânca gândacii", este un refren comun - în timp ce alții au încercat să o lege de credințe antisemite mai largi despre o cabală globală care încearcă să controleze masele.

Cea mai întunecată versiune a acestor credințe conspiraționiste se numește "Marea resetare", care susține că elita globală plănuiește să înrobească masele într-un fel de distopie supraviețuitoare, în care libertatea este un lucru de domeniul trecutului, iar singurul lucru pe care îl poți mânca sunt insectele.

7. Aeroportul din Denver este ”casa” Iluminati

Aeroportul Internațional Denver este un loc ciudat, cunoscut pentru arta sa ieșită din comun: Garguii domină zona de preluare a bagajelor, picturi murale înfățișează scene de război și de groază, iar un cal albastru de 9,75 metri (32 de picioare) cu ochi roșii prezidează drumul care duce la intrarea și ieșirea din terminal.

Toate aceste ciudățenii, combinate cu drama municipală din jurul construcției aeroportului (proiectul a depășit bugetul cu aproape 3 miliarde de dolari), au stârnit o serie de teorii ale conspirației. Cea mai răspândită, potrivit Bibliotecii Publice din Denver, este aceea că aeroportul ar fi în secret sediul central al Noii Ordini Mondiale, al Illuminati, al reptilienilor sau al altor grupuri obscure cu planuri de a cuceri lumea.

Pentru a susține aceste convingeri, teoreticienii inventează explicații alternative ale decorului ciudat al aeroportului. De exemplu, o incrustație în podea cu simbolurile pentru "aur" (Au) și "argint" (Ag), făcând referire la istoria minieră a statului Colorado, devine un mesaj secret despre un agent patogen inventat, cunoscut sub numele de Antigenul australian. O pictură murală care denunță războiul și dorește pacea mondială devine un avertisment cu privire la un viitor totalitar.

Toate acestea sunt construite, potrivit teoreticienilor, deasupra unui buncăr de șase etaje de adâncime, unde elitele se vor adăposti pentru a supraviețui sfârșitului lumii. Sau poate că este o închisoare pentru disidenți. Bineînțeles, nu există nicio dovadă că sub aeroport există altceva în afară de tunelurile de întreținere, un sistem de transport al bagajelor și călătorii hărțuiți care se deplasează între terminale cu un tren subteran. Dar asta nu-i oprește pe cei care vor să creadă în ceva mai nefast sub acest hub aerian.

6.Reptilienii conduc Guvernul din SUA

Ideea că guvernul SUA (sau poate chiar întregul guvern mondial) este condus de umanoizi reptilieni este cel puțin... exagerată. Și totuși, oamenii care au această credință au făcut pagube reale. De exemplu, un bărbat care a detonat o bombă în centrul orașului Nashville, Tennessee, în ziua de Crăciun a anului 2020, îi scrisese unui prieten despre convingerea sa că oamenii-șopârlă umblă pe planetă, deghizați în oameni. Warner s-a sinucis, a avariat 41 de clădiri și a rănit trei persoane în atentat.

Ideea de ființe jumătate șopârlă, jumătate om este foarte veche, un academician făcând-o să se bazeze pe o poveste dintr-o revistă de pulp fiction din 1929. Teoreticianul britanic al conspirației David Icke a fost unul dintre principalii răspânditori ai conspirației "metamorfozele reptiliene controlează lumea", care se suprapune uneori cu teoriile conspirației Noii Ordini Mondiale, care sugerează că o cabală de elită plănuiește să instituie un guvern global autoritar. Aceste conspirații se suprapun adesea cu antisemitismul, atribuind acestei presupuse cabale rădăcini evreiești.

Teoria conspirației reptiliene a primit un mic semnal de creștere odată cu moartea reginei Elisabeta a II-a în septembrie 2022. Potrivit Politifact, Facebook a semnalat și a eliminat mai multe postări după moartea reginei, numind monarhul o reptilă și oferind linkuri către videoclipuri ciudate care susțin că întreaga familie regală este reptiliană.

5. Tratamentele naturiste sunt ”ascunse” de industria farmaceutică

Gândirea conspirativă cu privire la sănătate este larg răspândită. O scrisoare de cercetare din 2014, publicată în JAMA Internal Medicine, a constatat că 37% dintre americani cred că Food and Drug Administration suprimă tratamentele naturale pentru cancer din cauza presiunilor companiilor farmaceutice. Aceasta a fost cea mai crezută conspirație în domeniul sănătății din cadrul studiului. De asemenea, 20% au declarat că sunt de părere că oficialii din domeniul sănătății publice ascund date care arată că telefoanele mobile provoacă cancer, iar 20% au declarat că medicii vaccinează copiii cu imunizări riscante, știind că acestea sunt periculoase.

Institutul Național de Cancer raportează că nu s-a găsit nicio legătură între utilizarea telefoanelor mobile și cancer, iar studiul din 1998 care a stabilit prima legătură între vaccinuri și autism a fost retras de către revista de specialitate pentru comportament necorespunzător în cercetare. Iar în ceea ce privește leacurile naturale pentru cancer? Oncologi respectați susțin de fapt tratamente precum masajul și terapia prin muzică pentru pacienții cu cancer - dar alături de produse farmaceutice care sunt testate în studii clinice și care au un istoric dovedit.

Mulți promotori ai "sănătății naturale" se îmbogățesc vânzându-și propriile suplimente și vitamine (nereglementate), ceea ce face ca conflictul lor de interese financiare să fie la fel de apăsător ca și cel al oricărei companii farmaceutice. Kevin Trudeau, autorul cărților "Natural Cures 'They' Don't Want You to Know About" și "Diet Cures 'They Don't Want You to Know About", a fost condamnat pentru fraudă în 2013 pentru că a făcut afirmații false în reclamele sale și în cărțile sale de tip infomercial. În ciuda faptului că a petrecut opt ani în închisoare, el continuă să țină conferințe și să strângă bani de la fan clubul său de fani - bani pe care guvernul federal încearcă în prezent să îi urmărească, întrucât Trudeau datorează aproape 37 de milioane de dolari ca despăgubire pentru persoanele care i-au cumpărat cartea sa despre diete plină de minciuni.

4. Păsările nu sunt reale

Când o conspirație nu mai este o conspirație? Atunci când este o piesă elaborată de artă de spectacol.

Sau... asta o face și mai mult o teorie a conspirației?

Conspirația "Păsările nu sunt reale" este o mișcare dezvoltată de Peter McIndoe, în vârstă de 23 de ani, care a început să răspândească această idee în 2017. Până la un interviu acordat în decembrie 2021 în New York Times, McIndoe a rămas în pielea unui adevărat credincios, insistând în interviuri media și online că păsările nu sunt reale, ci mai degrabă sunt drone de supraveghere fabricate de guvernul american. Birds Aren't Real are un personal; a organizat proteste în viața reală; a cumpărat panouri publicitare în viața reală și a inscripționat camionete cu afirmația lor. Scopul, spune McIndoe, este de a parodia dezinformarea în care se află Generația Z.

"Birds Aren't Real" nu este o satiră superficială a conspirațiilor din exterior. Este din adâncul interiorului", a declarat el pentru The New York Times. "Mulți oameni din generația noastră simt nebunia din toate acestea, iar Birds Aren't Real a fost o modalitate prin care oamenii au procesat acest lucru."

Experimentul a dezvăluit că, uneori, conspirațiile cresc prin credulitate: Presa locală a relatat uneori despre Birds Aren't Real ca și cum ar fi fost ceva în care tinerii credeau cu adevărat, mai degrabă decât o glumă elaborată. Organizatorii Birds Aren't Real speră că gluma va deveni o forță a binelui, expunând toate modurile în care prosperă dezinformarea.

"Da, am răspândit în mod intenționat dezinformarea în ultimii patru ani, dar cu un scop", a spus McIndoe. "Este vorba despre a ține o oglindă a Americii în era internetului".

3. Pământul este plat

Teoriile conspirației privind Pământul plat au apărut în anii 1950 și au primit un nou impuls în era internetului. Sunt bizare, aproape ciudate. La urma urmei, chiar și oamenii din antichitate știau că Pământul este rotund. Grecii chiar și-au dat seama de circumferința planetei în secolul al III-lea. De atunci, astronauții au fost lansați în spațiu și au văzut "Marmura albastră" cu ochii lor.

Dar credincioșii Pământului plat nu văd dincolo de propriul orizont: Linia dintre Pământ și cer pare destul de plană, cred ei, iar restul dovezilor sunt aruncate pe fereastră. Pe YouTube și pe forumurile de discuții, adepții teoriei Pământului plat își petrec timpul inventând o fizică ciudată pentru a încerca să explice cum ar putea funcționa lucruri precum gravitația și eclipsele lunare dacă Pământul ar fi un disc plat.

Mulți sunt motivați de credința religioasă sau de dorința de a vedea universul ca pe un loc mai grijuliu și mai centrat pe om, a declarat Michael Wood, profesor de psihologie la Universitatea din Winchester, în Anglia, pentru Live Science în 2018.

2. Tratamentul de COVID cauzează moartea

Teoria conspirației "vaccinurile COVID conțin cipuri 5G" este ușor de ironizat, dar o conspirație mai puțin absurdă în jurul COVID este foarte probabil să coste vieți: Unii oameni cred că tocmai medicamentele care pot fi folosite pentru a trata COVID-19 ucid de fapt pacienții.

Acest lucru a dus la povești despre persoane infectate cu această boală care au refuzat medicamente eficiente, cum ar fi antiviralul remdesivir, deoarece și-au pus încrederea în surse online de "sănătate alternativă" care, de multe ori, își vând propriile tratamente nedovedite (sau, în multe cazuri, infirmate). Unul dintre acești podcasteri virali din domeniul sănătății alternative, un fost chiropractician pe nume Bryan Ardis, a răspândit, de asemenea, ideea bizară că COVID-19 nici măcar nu este cauzată de un virus, ci de venin de șarpe injectat în "anumite persoane" de către Biserica Catolică și Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA. Nu se știe cum de milioanele de persoane infectate cu COVID-19 nu au observat că Papa se furișează în dormitorul lor cu o seringă plină de venin de șarpe, dar nu contează. Ardis, bineînțeles, își vinde propria linie de suplimente menite să combată acest venin imaginar.

1. Chimicale pulverizate din avioane

Pe măsură ce avioanele călătoresc, lasă în urma lor dâre lungi de condensare a apei, numite dâre de condensare. Aceste urme asemănătoare norilor se risipesc rapid.

Însă, pentru unii adepți ai teoriei conspirației, aceste dâre de condensare sunt mult mai nefaste. Teoria conspirației "Chemtrails" susține că urmele de condensare sunt pline de alte substanțe chimice pe care oamenii de știință și guvernele le împrăștie în atmosferă. De ce? Alegeți-vă motivul. Poate fi vorba de război biologic, de controlul populației, de geoinginerie sau de o încercare de a manipula vremea.

Cercetătorii care studiază lucruri precum impactul norilor asupra temperaturilor globale sunt adesea hărțuiți de credincioșii Chemtrails, care cred că fac parte dintr-o conspirație pe scară largă pentru a pulveriza în secret substanțe chimice necunoscute în atmosferă, potrivit lui David Keith de la Universitatea Harvard. Un studiu din 2016 chiar a dezmințit chimicalele din punct de vedere științific, nefiind găsite dovezi ale unor dâre neobișnuite sau ale unei contaminări inexplicabile în mediul înconjurător. Dar credincioșii adevărați nu se lasă influențați, după cum a relatat The Guardian în 2017.